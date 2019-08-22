iyzico'da üst düzey atama

Türkiye'nin öncü finans teknolojileri şirketi iyzico'nun üst yönetiminde yeni bir atama gerçekleştirildi. iyzico'da Chief Technology Officer (CTO) görevine Şamil Nevruz getirildi. 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla yeni görevine başlayan Nevruz, şirketin tüm teknoloji ürünlerini ve hizmetlerini yönetecek.

Türkiye'de Amazon, H&M, ZARA, Sahibinden gibi 32 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan ve 600 binden fazla kullanıcıya Korumalı Alışveriş hizmeti sunan iyzico'da CTO görevine teknoloji sektöründe 19 yıllık deneyime sahip olan Şamil Nevruz geldi. Nevruz, İstanbul Üniversitesi Ekonomi bölümünde lisans eğitimini tamamladı ve daha sonra Avustralya merkezli bir kamu araştırma üniversitesi olan Monash Üniversitesi'nde Ağ Bilişim (Network Computing) bölümünde öğrenim gördü. Ardından yine Avustralya merkezli Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde Network Sistemleri (Network Systems) alanında master programını tamamladı.

Eğitim hayatına devam ettiği sırada, bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren Siemens Nixdorf bünyesinde Technical Coordinator olarak çalıştı. Sonrasında Multimedya ile tanışıp bu şirkette Teknik Koordinatör ve Ağ Yöneticisi olarak şirket ağ sistemlerinin ve altyapısının yönetim ve idaresinden sorumlu oldu.

Daha sonra Avustralya merkezli çevrimiçi karşılaştırma ve çağrı merkezi tabanlı satış modeli üzerinde çalışan iSelect'te geçiş yaparak burada çalıştığı süre boyunca var olan sorumluklarına yenilerini ekleyip önce Ağ & Sistem Yöneticisi olarak BT altyapısı ve sistemlerinin yönetiminde görev aldı. Ardından BT operasyonlarından sorumlu kişi olarak takım liderliği görevini üstendi. Son olarak Group Head of IT Infrastructure olarak iSelect Grup Şirketlerinin BT Operasyonlarını ve Altyapısını yönetmekten sorumlu oldu.

2016 yılında Türkiye'ye dönüş yaparak burada SC3 Veri Merkezi ile tanıştı. SC3 Veri Merkezi'nde çalıştığı süre boyunca bulut bilişim, NOC, BT altyapısı, tesisler, teknoloji, güvenlik, yönetim ve yazılım geliştirme dâhil olmak üzere tüm kurumsal BT hizmetleri ve veri merkezi BT operasyonlarından sorumlu oldu.

iyzico ekibine katılmadan önce Huawei'de bulut teknolojisine ilişkin pazar ve müşteri ihtiyaçlarına göre yeni ortaklıklar geliştiren ve iş çözümleri sunan Cloud Business ekibinde yönetici olarak çalıştı.

iyzico'nun dinamik, genç ve yenilikçi çalışma ortamıyla fark yarattığını dile getiren Şamil Nevruz, ekibe katılmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Uzun zamandır takip ettiğim ve özellikle mühendislik kültürü açısından Türkiye'de parmakla gösterilen örneklerden biri iyzico. Öncelikle Tahsin ve Barbaros olmak üzere tüm yönetim ekibinin de başarılarını yakından takip ediyordum ve ülkemizde finansal teknoloji alanında 6 sene gibi çok kısa bir sürede bu kadar güzel işlere imza atmış bu ekibin ben de artık bir parçası olduğum için çok mutluyum. Genç bir ekiple çalışacağım için de ayrıca heyecanlıyım. Önümüzde iyzico'yu Türkiye'nin en büyük 5 finansal kuruluşundan biri yapmak gibi bir hedef var, bunun için çalışacak, ürün ve hizmetlerimizi kullanıcı odaklı yaklaşımımızla geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

İyi derecede İngilizce bilen Şamil Nevruz, 1 Ağustos 2019 tarihi itibarıyla iyzico'da CTO olarak yeni görevine başladı.