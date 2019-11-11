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İz bırakmamak için hırsızlık yaptıkları evi yakacaklarmış

Mersin'in Silifke ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı.

11.11.2019 10:16 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:24İz bırakmamak için hırsızlık yaptıkları evi yakacaklarmış
'in ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Şahısların iz bırakmamak için evi de yakmak istediklerini itiraf ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Komutanlığına bağlı Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan bir araç içerisindeki 4 kişiyi takibe aldı. Bir süre aracı takip eden ekipler, daha sonra durdurarak arama yaptı. Şahısların araçlarında yapılan aramada 1 levye, 1,5 litre benzin, 1 paket plastik eldiven, 1 kar maskesi bulundu. Şahıslar, Tarsus ilçesinden hırsızlık yapmak amacıyla Silifke'ye geldiklerini, Atakent Mahallesinde tespit ettikleri bir evde hırsızlık yaptıktan sonra geride iz bırakmamak için evi yakacaklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Jandarma, Silifke, Mersin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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