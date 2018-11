'İz Sürmeden, İz Bırakılmaz'

Uluslararası savaş muhabiri, gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, 'Tea&Talk Yaşamdan Dersler Söyleşi Günleri' çerçevesinde Academy 1418 Kampüsünde öğrencilerle bir araya geldi. Siirt'te başlayıp İstanbul'da devam eden öğrencilik yıllarıyla, gazetecilik ve savaş muhabirliğine nasıl adım attığını anlatan Aral, 45 yıllık meslek hayatında dünya üzerinde neredeyse ayak basmadığı bir yer kalmadığını söyledi. Son 50 yıl içinde yaşanan savaşların çoğuna birebir şahitlik ettiğini ifade eden usta gazeteci, savaşların yol açtığı insanlık dramlarını kendi objektifinden yansıtırken birçok kez ölümle burun buruna geldiğini de anlattı.

'ÖNCE İNSANIM'

Savaş muhabirlerinin sıklıkla maruz kaldığı 'Önce insan mısın, yoksa gazeteci mi?' sorusuna bir video ile cevap veren Aral, savaş esnasında bilinçli ya da bilinçsiz olarak mağdurların can güvenliği için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını belirterek; 'Her zaman önce insanım, sonra gazeteciyim' dedi.

'ÖN YARGILI OLMAYIN, SORGULAYIN'

1980'de kaçırılan bir uçaktan dünyada ilk kez hava korsanlarıyla röportaj yaparak dünya çapında ödüller kazanan Coşkun Aral, meslek hayatı boyunca onca zorluk ve ölüm tehlikesi yaşamasına rağmen farklı insanlar ve kültürlerle ilgili müthiş tecrübeler edindiğini ifade etti. Öğrencilere farklılıklara karşı asla ön yargılı olmamalarını, yalnızca sorgulamalarını salık veren Aral, araştırmanın ve çok okumanın önemine dikkat çekerek; 'İz sürmeden, iz bırakılmaz' dedi.

'YERELDEN EVRENSELE ULAŞIN'

Öğrencilere teknoloji, bilim, sanat ve spor gibi birbirinden farklı alanlarda kendilerini çok iyi donatmalarını söyleyen Aral, 'Hedefiniz yerelden evrensele ulaşmak olsun' dedi. Öğrencilerin merak ettikleri soruları da içtenlikle cevaplayan Coşkun Aral, gençlerle bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Büyük alkış alan söyleşinin sonunda Academy 1418 Müdürü Hakan İdin, usta gazeteci Coşkun Aral'a muhteşem paylaşımlarından dolayı teşekkür ederek plaket ve çiçek takdim etti.