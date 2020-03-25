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İz takip köpeği 'Kahraman' 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın kahramanı oldu

İz takip köpeği 'Kahraman' 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın kahramanı oldu 15 yaşındaki zihinsel engelli kız jandarmanın özverili çalışması sonucu bulundu Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri 15 yaşındaki zihinsel engelli F.D. için seferber oldu.

25.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:14

İz takip köpeği 'Kahraman' 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın kahramanı oldu

15 yaşındaki zihinsel engelli kız jandarmanın özverili çalışması sonucu bulundu

ADANA - Adana 'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri 15 yaşındaki zihinsel engelli F.D. için seferber oldu. Ekipler iz takip köpeği Kahraman'la birlikte 9 saat süren arama kurtarma çalışmasında zihinsel engelli kıza ulaştı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı kırsalda bulunan Kıbrıslar Mahallesi'nde dün akrabasına gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 15 yaşında zihinsel engelli F.D. için jandarma ekipleri iz takip köpeği Kahraman ile birlikte arama kurtarma çalışması başlattı. Evde bulunan F.D.'nin eşyalarını iz takip köpeği Kahraman'a koklatan jandarma timleri arama kurtarma çalışması başlattı. Özel eğitimli köpek hassas burnu ile jandarma ekiplerini F.D.'ye ulaştırdı. Mahalleden 5 kilometre uzakta bulunan F.D. sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Zihinsel engelli kızlarına kavuşan aile jandarma ekiplerine teşekkür ederek dualar etti.

İz takip köpeği ’Kahraman’ 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın kahramanı oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Adana, Kozan, 3. Sayfa

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İz takip köpeği 'Kahraman' 15 yaşındaki zihinsel engelli kızın kahramanı oldu

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