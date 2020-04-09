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İZAYDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu sözleşme imzalandı

İZAYDAŞ ve TES-İş arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonlanmasının ardından imzalandı.

09.04.2020 13:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:29
İZAYDAŞ ile TES-İŞ arasında toplu sözleşme imzalandı
İZAYDAŞ ve TES-İş arasında yapılan toplu sözleşme görüşmeleri anlaşmayla sonlanmasının ardından imzalandı.

İZAYDAŞ ve TES-İş arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın ve TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu arasında imza altına alındı. Gerçekleştirilen imza töreni sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Geçtiğimiz günlerde hem Büyükşehir hem de İSU da ki çalışanlarımızla toplu sözleşmelerimizi imzalamıştık. Bir başka toplu sözleşme görüşmesi de İZAYDAŞ şirketimizde devam ediyordu. Orada da diğer yerlerde olan sözleşmelerin bir benzerini imzaladık. Her daim işçilerimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Onlar böyle bir zamanda fedakarca çalışıyorlar, bizim yanımızda oluyorlar. Çalışanlarımızı hem memnun eden hem de bu hayatın zor zamanlarında moral olacak toplu sözleşmemizi imzaladık" dedi.

Başkan Büyükakın, "İmzaladığımız bu toplu sözleşmeyle huzur içinde ve ağız tadıyla çalışanlarımız çalışma hayatına devam etsinler istedik. Bugün sözleşmemizi imzaladık. Gönül ister ki onlara çok daha iyi şartlar sağlayalım. Elimizden gelenin en iyisini vermeye gayret ediyoruz. Bize göre de ve onlara göre de oldukça iyi bir sözleşme oldu. Helali hoş olsun. Anaların ak sütü gibi helal olsun. Hem Büyükşehir hem İZAYDAŞ hem de çalışanlarımız için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

İmza altına alınan sözleşme 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek anlaşmada birinci yılda ilk altı ay yüzde 8 ikinci altı ay yüzde 8 toplamda yıllık yüzde 16 olarak kabul edildi. Ayrıca ikinci ve üçüncü yıllarda enflasyon oranında zam da uygulanacak. Atılan imzaların ardından duygularını ifade eden TES-İŞ Adapazarı Şube Yönetim Kurulu adına Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu ise, sözleşmenin tüm çalışanlara, sendika ve işverene hayırlı olmasını temennisinde bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Tahir Büyükakın, Adapazarı, Kocaeli, Ekonomi
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