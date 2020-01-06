İZAYDAŞ'ta TİS görüşmeleri başladı

Genel müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirilen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin ilkine, sendikalardan üst düzey katılım oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak'ın katıldığı toplantıda, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Uludağ ve Bayram Karakuş, Mali ve İdari İşler Müdürü Savaş Akpolat ve İnsan Kaynakları Sorumlusu Sinan Binbay'ın hazır bulunurken işveren temsilcisi Yerel-Sen'i Genel Sekreter Ali Danış ve sendika uzmanları temsil etti. İZAYDAŞ'ta örgütlü bulunan TES-İŞ sendikası tarafında ise Genel Başkan Ersin Akma, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sedat Çokol, Hukuk, STK ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Özil, Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, Şube Sekreteri Naci Çolak, Şube Mali Sekreteri Hasan Arıcı, Şube Eğitim Sekreteri Rıdvan Akın, iş yeri baş temsilcisi Necati Bostan ile iş yeri temsilcileri Burçin Önal ve Önder Korkmaz yer aldı.

SARAÇ: İMZALADIĞIMIZ SÖZLEŞMEYE SAHİP ÇIKARIZ

Toplantının açış konuşmasını İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç yaptı. Saraç, şirket olarak liberal piyasa rekabeti ile mücadele ettiklerini belirtti. TİS oturumlarında gerçekçi ve uygulanabilir görüşmelerin gerçekleşeceğini umduklarını ifade eden Genel Müdür Saraç, "Sözleşme aşamalarında her türlü pazarlığı yaparız. İmzayı attıktan sonra ise sözleşmemizin her maddesini harfiyen yerine getirmeye önem veririz. İş barışı içinde refahımızı korumak en büyük sorumluluğumuzdur" diye konuştu.

KABALOĞLU: MÜZAKERE SÜRECİ RAHAT OLACAK

TES-İŞ Adapazarı Şube Başkanı İrfan Kabaloğlu, İZAYDAŞ ile 7. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başladıklarını kaydederek, "Amacımız, çalışanların menfaatlerini, işverenin durumunu göz önünde bulundurarak sözleşme imzalamak. Aynı sorumlulukla TİS görüşmelerini yürüteceğimizi biliyorum" dedi. Kabaloğlu, rahat bir müzakere süreci geçirmeyi düşündüklerini ifade ederek "Hak edenin hak ettiği ücreti almasını, işyerinin de bütünlüğünün bozulmamasını önemsiyoruz" diye konuştu.

DANIŞ, TARAFLARI TEBRİK ETTİ

Yerel-Sen Genel Sekreteri Ali Danış konuşmasında, İZAYDAŞ'ın ilişkilerini en iyi şekilde yürüten işyerlerinden biri olduğunu söyledi ve yönetimi tebrik etti. Bugüne kadar TES-İŞ ile seviyeli bir diyalog yaşadıklarını kaydeden Danış, sendika yönetimine de teşekkür etti. Danış, bu görüşmelerin masada güzel bir şekilde biteceğine inandıklarını ifade ederek, görüşmelerin şirket yönetimi ve çalışanlar için hayırlı uğurlu olmasını diledi.

AKMA: ARAMIZDAKİ GÜVEN ORTAMINDAN MUTLUYUZ

TES- İŞ Genel Başkan Ersin Akma ise yaptığı konuşmada, "7. TİS görüşmelerine başlayacağız. Pozitif düşüncelerle başlamak istiyorum. Sektörde İZAYDAŞ'ın liderlik konumundan gurur duyuyoruz. Sendikamız ile İZAYDAŞ arasındaki güven ortamının artarak devam etmesinden dolayı mutluyuz. Üye çalışanlarımızın mutlu olması için tarafların azami gayret sarf edeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

ÇAKMAK: İZAYDAŞ DEĞER ÜRETEN KURULUŞUMUZ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZAYDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın selamlarıyla söze başlayan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "7. TİS görüşmelerinin taraflar için hayırlı bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum. İZAYDAŞ değer üreten bir kuruluşumuz. Tecrübeli ve başarılı bir kadrosu ve kurumsal başarıları ile önde gelen şirketimizde her bir çalışanımız değerlidir. Bu vesile ile önümüzdeki dönemin hayırlı, bereketli ve güzel işlerle geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

3 YILLIK TİS

İZAYDAŞ'ta çalışan toplam 228 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, toplam 60 madde ele alınacak. İlk toplantıda 16 madde geçildi. Sözleşme süresi 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki üç (3) yıllık süreyi kapsayacak.