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İZAYDAŞ yönetim kurulu toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ'ın yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

24.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:13 İZAYDAŞ yönetim kurulu toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ'ın yönetim kurulu toplantısı Genel Müdürlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir başkanlığında gerçekleşen toplantıya, kurul üyeleri İbrahim Pehlivan, Osman Günler, Ali Bilgi, Hasan Özer, Ahmet Çelebi katılırken Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları İsmail Uludağ ve Bayram Karakuş da hazır bulundu.

SARAÇ BİR YILI ÖZETLEDİ

Genel Müdür Muhammet Saraç'ın sunumuyla 2019 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda ayrıca 2020 yılı yatırımları ve bütçesi ele alındı. Genel Müdür Saraç yaptığı sunumda, aylık veriler ışığında bir yılı özetleyerek yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

GÜNDOĞDU: "ŞİRKETİMİZİ DAHA İLERİYE TAŞIMA GAYRETİNDEYİZ"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu toplantıda yaptığı konuşmada, "Bugüne kadar çalışmalarını başarıyla yürüten İZAYDAŞ'ın geride bırakacağımız yılda gerçekleşen proje ve faaliyetlerini değerlendirdik. Şirketimizin gelecek yıla ilişkin yatırımları, hizmet alım ihaleleri ve bütçe konularını görüştük. Yapacağımız yeni yatırımlar ile şirketimizi daha da ileriye taşıma ve geleceğe hazırlama çalışmaları gayretli bir şekilde devam edecek. İZAYDAŞ, Türkiye'nin kendi sektöründe marka firmaların başında geliyor. Birçok ulusal ve uluslararası firmalara atık yönetimi desteği veren ve bu iş kolunda enerji üretimi de gerçekleştiren İZAYDAŞ, Türkiye'nin enerjisine önümüzdeki yıllarda da enerji katmaya devam edecek. Bu vesileyle şirketimizi bugünlere taşıyan başta genel müdürümüz, yönetici ve çalışanlara emeklerinden dolayı kutluyorum" ifadelerini kullandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İbrahim Pehlivan, Gündoğdu, CEO, Güncel

Kaynak: Bültenler

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