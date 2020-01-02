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İzban, bir yılda Türkiye'yi taşıdı

2019 yılında 81 milyon 500 bin kişiye hizmet veren İZBAN, bir anlamda ülkemizin nüfusu kadar yolcuyu taşımış oldu.

02.01.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:28 İzban, bir yılda Türkiye'yi taşıdı

ÜLKEMİZİN, havalimanı bağlantılı en büyük kent içi banliyö sistemi İZBAN, geride bıraktığımız 2019 yılında 'nin nüfusu kadar yolcuyu taşıyıp, tam 81 milyon 500 bin kişiye hizmet verdi. 30 Ağustos 2010'da 'e "merhaba" diyen İZBAN'ın, 9.5 yıllık süreçte taşıdığı toplam yolcu sayısı ise 683 milyon oldu. Hat uzunluğunu 9,5 yılda 80 kilometreden 136 kilometreye kadar çıkaran İZBAN, bu rakamlarla sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın en hızlı büyüyen raylı sistemlerinden biri oldu.

DÜNYANIN ÇEVRESİNİ 120 KEZ DÖNDÜ

İZBAN, 2019 yılında en fazla yolcuyu Ekim ayında taşırken tam 8 milyon kişi istasyonlara giriş yaptı. Her gün ortalama 235 sefer yapan İZBAN trenleri,yılı 6 milyon kilometre mesafe kat ederek noktaladı. 2019'dan bu yana toplamdaki sefer sayısı 788 bin, toplamdaki kilometre 48 milyona ulaştı. Bir anlamda trenler, 40 bin kilometre olan dünyanın çevresini tam 120 kez dönmüş oldu. İZBAN, 30 Ağustos 2020 tarihinde 10. yaşını kutlayacak ve çok önemli bir tarihini geride bırakacak.


Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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