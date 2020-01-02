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İZBAN, bir yılda Türkiye'yi taşıdı

İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN), 2019 yılında 81 milyon 500 bin vatandaşa hizmet vererek ülke nüfusu kadar yolcu taşıdı.

02.01.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:58 İZBAN, bir yılda Türkiye'yi taşıdı
Banliyö Sistemleri (İZBAN), 2019 yılında 81 milyon 500 bin vatandaşa hizmet vererek ülke nüfusu kadar yolcu taşıdı.

İzmir'de şehir içi ulaşımın yükünü çeken İzmir Banliyö Sistemleri (İZBAN), geride bıraktığımız 2019 yılında ülke nüfusu kadar yolcu taşıdı. 81 milyon 500 bin kişiye hizmet veren İZBAN trenlerinin, 9.5 yıllık süreçte taşıdığı toplam yolcu sayısı ise 683 milyon oldu. Hat uzunluğu yaklaşık 10 yılda 80 kilometreden 136 kilometreye kadar ulaşan ve 2010 yılında faaliyete geçen İZBAN, bu rakamlarla dikkat çekti.

İZBAN, 2019 yılında en fazla yolcuyu ekim ayında taşırken, istasyonlara 8 milyon kişi giriş yaptı. Her gün ortalama 235 sefer yapan trenler, yılı 6 milyon kilometre mesafe kat ederek noktaladı. 2019'dan bu yana toplamdaki sefer sayısının 788 bin, toplamdaki kilometrenin ise 48 milyona ulaştığı öğrenildi. - İZMİR

İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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