İzban'da Grev Başladı

İzmir
'de zam teklifleri kabul edilmediği için grev kararı alan İzmir Banliyö Sistemi AŞ'nin (İZBAN) çalışanları astıkları pankartlarla greve başladı. Çiğli
ilçesindeki İZBAN Genel Müdürlüğü önünde toplanan çalışanlar, gece vardiyasında çalışan iş arkadaşlarının mesailerinin bitmesiyle "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankart hazırladı. Polis
ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı grevde çalışanlar, İZBAN'ın Halkapınar
ve Alsancak duraklarına da aynı pankartlardan astı.
Çalışanlar daha sonra pankartın önünde fotoğraf çektirdi.
Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İZBAN'dan yüzde 19,43'lük zam talebinde bulunmuş ancak talep kabul edilmemiş ve çalışanlar grev yapacaklarını duyurmuştu.
İzmir
10 Aralık 2018 Pazartesi 07:38