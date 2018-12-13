İzban'daki Ek Seferlerin Durdurulması İçin Mahkemeye Başvurdular

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir
Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, 7 makinist eğitmeninin İZBAN'da başlattıkları grevi kırdığını belirterek "Bu durumun tespiti için dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurduk. Ayrıca bugün de İZBAN'da devam eden ek seferlerin tedbiren durdurulması için Karşıyaka
1. İş Mahkemesine başvuruda bulunduk." dedi.
Erviz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grevin 4. gününe girdiğini, bu sürede işverenin herhangi bir şekilde görüşme talebi olmadığını ifade etti.
Hatta seferlerin bazı saatler arasında devam ettiğini belirten Ervüz, "7 makinist eğitmeni grevi kırarak seferler yapıyor. Bu durumun tespiti için dün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurduk. Ayrıca bugün de İZBAN'da devam eden ek seferlerin tedbiren durdurulması için Karşıyaka 1. İş Mahkemesine başvuruda bulunduk. Bakanlık yetkililerinin gelip tespit yapmalarını bekliyoruz." dedi
Ervüz, mahkeme süreciyle ilgili hakimlerin keşif yaptıktan sonra karar vereceklerini ifade etti.
Demiryol-İş ile İZBAN AŞ arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 10 Aralık
'ta grev kararı alınmıştı.
13 Aralık 2018 Perşembe 17:29