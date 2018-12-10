İzban'daki Grev - Trafik Yoğunluğu (4)

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:06



10 Aralık 2018 Pazartesi 10:06

İzmir Banliyö Sistemi AŞ (İZBAN) ile Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) arasındaki Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine başlayan grev nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.İZBAN'da gece mesaisinin ardından başlayan grev nedeniyle bazı güzergahlar ve saat dilimlerinde sefer yapılmaması, vatandaşları zor durumda bıraktı. Kimi İzmirliler kendi araçlarıyla yola çıktı, bazıları da belediye otobüslerini kullandı. Bu nedenle Karşıyaka çevre yolu, Ankara Caddesi, Konak-Alsancak istikameti, Buca-Konak, Gazi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı, Altınyol ve Havalimanı istikametinde trafik akışında sorunlar yaşandı.Vatandaşlardan Ali Koray Bakay, İZBAN'da bazı sıkıntılar olduğunu aktarma olayının ve artı para sisteminin çıkartılmasından sonra zor durumda olduklarını söyledi.Okula gidersen sorun yaşadıklarını anlatan Bakay, "Grev belki işe yarar. İnşallah şartları iyileşir." dedi.Bir öğrenci ise grevle birlikte okula gidip gelmede sıkıntı yaşayacaklarını ifade ederek, "Otobüse biniyoruz. Sıkış tepiş. İzbanla geliyorduk, İzban da olmayınca ne yapalım. Ben şikayetçiyim şahsen. İzban olması daha iyi. Şu an otobüs kullanıyorum." diye konuştu.Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.