İzban'daki Toplu Sözleşme Görüşmeleri

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan'ı, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) ile Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD) arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri konusunda göreve çağırdı.
Beko, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak kuruluşu olan İZBAN'da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını ve işçilerin 10 Aralık
'ta greve çıkma kararı aldığını anımsattı.
Beko, grev yapılması halinde toplu taşımada, sorunlar yaşanacağını ve seyahat özgürlüğünün engelleneceğini öne sürdü.
Yoksulluk sınırının 6 bin, açlık sınırının ise 2 bin lira olduğunu iddia eden Beko, İZBAN işçilerinin yarısının açlık, yarısının da yoksulluk sınırı altında çalıştığını savundu. Beko, " Ulaştırma Bakanı
'nı göreve çağırıyorum. Her gün 500 bin yolcu taşıyan İZBAN, İzmirliler için ulaşım açısından çok önemlidir. Ulaştırma Bakanı'nın, bir an önce Devlet Demiryollarındaki yöneticilerini uyararak, İZBAN'daki işçilerin, ekonomik, demokratik, sosyal haklarını vererek, bu toplu işi sözleşmesini bitirmesi gerekir." diye konuştu.
Bir basın mensubunun, asgari ücret tespiti görüşmelerinin yakında başlayacağını hatırlatması üzerine Beko, Asgari Ücret Tespit Komisyonuna bir işçinin katılmasını olumlu bulduğunu söyledi.
Tespit komisyonunun, Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ise yanlış olduğunu savunan Beko, "Asgari ücretle çalışan işçi arkadaşlarımızı, yaşarken öldürmek istemiyorsak, mutlaka asgari ücret en az 2 bin 200 lira olmalı." ifadesini kullandı.
Beko, AB
ülkelerinde çalışan asgari ücretlilerin, Türkiye'de çalışan asgari ücretlilerden 2,5 kat daha fazla alım gücüne sahip olduğunu öne sürdü. İYİ Parti
'nin tabelalara "T.C" ibaresinin yeniden getirilmesine ilişkin verdiği önergenin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmediğinin anımsatılması üzerine Beko, partisinin bu önergeyi desteklediğini söyledi.
Önergeye, "MHP
oylamada çekimser kaldı. Sizce, bu konuda MHP'nin HDP
ile yan yana gelmesi bir çelişki değil mi?" sorusu üzerine de Beko, "Bunu tekrar gözden geçirmeleri doğru olur diye düşünüyorum." dedi.
CHP ve İYİ Parti arasında yerel seçimlerde ittifaka ilişkin görüşmeleri yürüten CHP Aydın
Milletvekili Bülent Tezcan
'ın, bu görevden alındığı yönündeki iddiaların anımsatılması üzerine Beko, "Bildiğim kadarıyla, Bülent Tezcan görevinin başında, müzakerelere katılmaya devam ediyor. Bununla birlikte partide yetkili arkadaşlarımız İYİ Parti ile görüşmelerine devam ediyor. Şu aşamada bir sıkıntı görmedim, olacağını da sanmıyorum." değerlendirmesini yaptı.
İzmir,Türkiye,Beko
29 Kasım 2018 Perşembe 15:14