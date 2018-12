İzban Grevi İkinci Gününde

11 Aralık 2018 Salı 12:30



İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN'da çalışanların, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde önerilen yüzde 22'lik ücret zamlarını kabul etmeyerek greve başlamasının ikinci gününde, istasyonlar boş kaldı. Çiğli ve Adnan Menderes Havalimanı arasında 24 dakikada bir gerçekleşen seferler ise sürüyor. İzmir 'de İZBAN çalışanlarının grevi sürerken, havadan da görüntülenen, grev pankartının asıldığı Alsancak İstasyonu en sakin günlerinden birini yaşadı. Yoğunluğuyla bilenen istasyonda 24 dakikada bir yapılan seferleri tercih eden az sayıda vatandaşın olması dikkat çekti. İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nin grev sonrası aldığı önlemlerden dolayı vatandaşlar güzargahlarına uyan metro, tramvay, vapur ya da otobüsleri kullandı.Sabahın erken saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanırken, saat 09.00'dan sonra normale dönmeye başladı.Öte yandan İZBAN'ı kullanan vatandaşlardan kimisi, trenlerin sınırlı sayıdaki personelle 24 dakikada bir sefer yapmasından dolayı mağdur olduklarını söyledi. Şehir dışından geldiğini ve büyük zorluk yaşadığını kaydeden Ayşe Karaman , "Otobüslere biniyoruz, kalabalık. Belki 500 kişi otobüse bindik. Otobüs bozuldu, yolda indik. Tekrar İZBAN'a bindik. Bir sürü rezillik" dedi.YOLCDULAR ALTERNATİF ÇÖZÜMLER ÜRETTİGrev nedeniyle İZBAN seferlerinin az sayıda yapıldığını ve bunun da kendilerini zorladığını ifade eden Erkan Işık da "Eve gitmekte zorlanıyoruz. Yolları değiştirmek zorunda kalıyoruz, farklı yollardan, gideceğimiz yere gitmek zorunda kalıyoruz ama işçiler de haklı olarak grev yapıyor. Bir yerden başka bir yere giderken zorlanıyoruz, umarım bir an önce sonuca ulaşılır" diye konuştu. Meral Koştu isimli yolcu da, şunları söyledi:"İllaki böyle durumlarda sorun yaşanacak. Ben de İZBAN'ı kullanıyorum ama işçileri destekliyorum. Ne istemiş olabilir çocuklar. Yüzde yüz zam isteseler ne olur. Alsınlar o parayı da kendileri geçinsinler."'İZBAN BÜYÜK KOLAYLIK, BİR AN ÖNCE ANLAŞSINLAR' Mustafa Uçkan isimli yolcu da, grevden etkilendiklerini söyleyerek, "Ama buna da şükür yine 24 dakikada bir geliyor. Kalkıp da taksilere 20-30 lira vermiyoruz. Tüm bunlara rağmen bir an önce anlaşsınlar. Çünkü İZBAN gerçekten büyük bir kolaylık" diye konuştu.'BUNA MECBUR KALDIK'İZBAN çalışanı olan grev sözcüsü Mücahit Yavuz ise en büyük sorunun aldıkları ücretlerin düşük olmasından kaynaklandığını belirtti. Benzer şirketlerde çalışanlara göre düşük ücretler aldıklarını söyleyen Yavuz, "Ücretlerimizin düzeltilmesi ve bu rakamlara enflasyon farkının da eklenmesini istiyoruz. Makinistler kilometre tazminatı istedi. Sözleşme sürecinde de bunu istedik. Vardiyalı çalıştığımız için vardiya primi tazminatı istedik. Aile yardımı sadece evli olan ve eşi çalışmayanların ücretlerine yansıtılıyor. Biz bu ücretlerin tüm çalışanların maaşlarına yansıtılmasını istiyoruz. Ama taleplerimiz kabul görmedi. Greve çıkmak istemezdim, buna mecbur kaldık" dedi.KOCAOĞLU İŞÇİLERDEN GREVİ SONLANDIRMALARINI İSTEDİİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , Belediye Meclisi'nin dün akşam yapılan Aralık ayı ilk birleşiminde, İZBAN grevine dair açıklamalarda bulunarak, işçilerin grevi sonlandırmalarını istemişti. Yapılan görüşmelerin ardından yüzde 22 zam yapma kararı alındığını, bu oranlara rağmen grevin başladığını söyleyen Kocaoğlu, "İşçilerin zamlı ücretlerini almalarını, vatandaşın memnuniyetini artırmak için bir an evvel çalışmaya geçmelerini diliyorum. Bu kriz ortamında herkes sıkıntılı bir süreç yaşarken, bütün kurumların kısa dönemli de olsa en güçlüsünden en güçsüzüne kadar finans, para sıkıntısı yaşadığı bir süreçte, yüzde 22 zam fedakarlıkla verilen bir zamdır, bunun kıymetinin bilinmesi gereklidir. Grevi sonlandırmalarını ve sözleşmeyi imzalamalarını diliyorum" dedi.- İzmir