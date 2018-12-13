- İZBAN hattına minibüs takviyesi
İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi
, toplu taşıma banliyö sistemi İZBAN'daki grev sebebiyle aldıkları tedbirlere ilave olarak, Çiğli- Şirinyer
arasında ve İZBAN'a paralel 3 yeni minibüs hattı oluşturdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentte devam eden İZBAN grevi sırasında toplu ulaşımda yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılması amacıyla ek tedbirler ilave etti. Yapılan açıklamaya göre, Çiğli-Şirinyer arasında ve İZBAN'a paralel oluşturulan ve 13 Aralık
2018 Perşembe sabahından itibaren çalışmaya başlayacak minibüslerin güzergahları şöyle belirlendi: "1- ÇİĞLİ-ŞİRİNYER HATTI (Anadolu Caddesi üzerinden)Çiğli-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer2- KARŞIYAKA-ŞİRİNYER HATTI (Anadolu Caddesi üzerinden)Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer3- ALAYBEY-KEMER HATTI (Altınyol üzerinden)Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-KemerUKOME kararıyla "sadece grev süresince" çalışacak minibüsler 5'er dakika arayla sefer yaparak bu bölgedeki yoğunluğu rahatlatacaktır. 06.00-24.00 saatleri arasında çalışacak araçların biniş ücreti 3 TL olarak belirlenmiştir.
13 Aralık 2018 Perşembe 11:37