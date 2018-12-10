İzban İşçileri Grevde Kararlı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:21



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:21

İzmir'deki banliyö sistemi İZBAN çalışanlarının başlattığı grev sonrası açıklama yapan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" dedi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak şirketi İZBAN'da sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle, İZBAN personeli bu sabah greve kararını uyguladı. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işçilerle birlikte Alsancak Gar önünde basın açıklaması yaptı. İZBAN tarafından 24 dakikalık aralıklarla belli saatlerde seferler düzenlenmesi hakkında konuşan Ervüz, "Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçi kararlı dirençli. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek" diye konuştu."İLERLEME KAYDEDEMEDİK" Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Örgütlü olduğumuz İZBAN işyerinde 11 Temmuz tarihinden bu yana devam eden ancak herhangi bir ilerleme kaydedemediğimiz toplu sözleşme görüşmelerinde Demiryol İş Sendikası olarak yasal sürelerin tamamını barışçıl yollardan anlaşmak üzere kullanmış ve tüketmiş bulunmaktayız. En baştan beri tüm iyi niyetimizle sürdürdüğümüz görüşmelerde işverenimiz maalesef çalışanlarını mutlu edecek en azından enflasyondan koruyacak kadar dahi bir ücret zammı teklif etmemiştir. İZBAN işçisi 1 Ocak 2018'den bu yana ücret zammı almadı. Son bir yıllık enflasyon yüzde 21,62, ocak ayından bugüne kadar geçen 11 aylık dönemin enflasyonu ise yüzde 20,80 olmuştur. İşverenimizin teklif ettiği kümülatif zam önerisi yaklaşık yüzde 21 ve 2018 aralık sonuna kadar geçerli olacak yani 20,80 enflasyonun üzerine daha 7 aylık enflasyon gelecek. Teklif edilen zammın ücretlerimizi sadece enflasyona karşı koruması için bugünden sonraki 7 aylık enflasyonun binde 2 olması gerekiyor. Demiryol İş Sendikası olarak aranızda 7 aylık enflasyonun binde 2 olacağına inanacak herhangi birinin olduğunu düşünmüyoruz. Bunun dışında hepinizin bildiği gibi şu an ülkemizde asgari ücret zammının en az enflasyon oranında olması konuşuluyor" açıklamasını yaptı."YAPAMAZLAR" Ervüz, İZBAN tarafından 24 dakikalık aralıklarla belli saatlerde seferler düzenlenmesine ilişkin şunları söyledi:"Bizim yaptığımız 269 sefere karşılık şu an 4 set ile 24 sefer düzenlemesi planlanmış. Ancak bu seferlerin yapılabilme şansı uzun vadeli değil. Yapamazlar. Bakım isteyecek, yolcu yoğunluğu olacak. Şu an makinist arkadaş Şirinyer istasyonunda kapıları kapatamıyor, kola güç gelmeyince hareket edemiyor. Bunun fazla yürüme şansı yok ama işveren her zaman olduğu gibi işverenliğini yapacak. Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçi kararlı dirençli. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek. Kazanan İZBAN işçisi olsun.""PİLAVDAN DÖNENİN KAŞIĞI KIRILSIN" Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise şunları söyledi: "Gazamız mübarek olsun. Bizi bu hale düşürenlere de lanet olsun. Biz emek düşmanı değiliz, biz sermaye düşmanı değiliz. Biz emekten yanayız. Biz hukuktan ve adaletten yanayız. Biz birlik ve beraberlikten yanayız. Öyle oldu, böyle oldu, yağmur yağdı, çamura battı. Biz rüşvet istemiyoruz. Biz bu şirketin cirosuna da talip değiliz. Biz, bize ait olanları alma uğruna yola çıktık. Bizler namuslu, şerefli, onurlu insanlarız. Asgari ücreti bir tık üstünde çalışıyorsunuz. Yok öyle varmışlar, böyle varmışlar, sendika bunları kabul etmemiş de gelsinler bunu benim külahıma anlatsınlar. Kimse kusura bakmasın. Aziz Kocaoğlu, 'ben geçen dönem bu işe taraf oldum, bu dönem taraf olmayacağım, Devlet Demiryolları baksın.' Yapma ya. Böyle bir şey yok. Bakacaksın. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de bakacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bakacak. Burada çalışanlar insanlar taleplerini haykırıyorlar. Biz baştan da grev kararı alabilirdik ama yapmadık, sabırlı davrandık. Biz insanları mağdur etmekten yana olmadığımızı defalarca dile getirdik. Ama gün geldi çattı. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın."(İHA)