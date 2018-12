İzban İşçisi Grevde Kararlı

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:15



İzmir'deki banliyö sistemi İZBAN çalışanlarının başlattığı grev sonrası açıklama yapan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" dedi. İZBAN tarafından 24 dakikalık aralıklarla belli saatlerde seferler düzenlenmesine ilişkin konuşan Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de, "Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek" dedi.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortak şirketi İZBAN'da sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle, İZBAN personeli bu sabah greve kararını uyguladı. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, işçilerle birlikte Alsancak Gar önünde basın açıklaması yaptı. İZBAN tarafından 24 dakikalık aralıklarla belli saatlerde seferler düzenlenmesi hakkında konuşan Ervüz, "Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçi kararlı dirençli. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek" diye konuştu."İlerleme kaydedemedik"Demiryol İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Örgütlü olduğumuz İZBAN işyerinde 11 Temmuz tarihinden bu yana devam eden ancak herhangi bir ilerleme kaydedemediğimiz toplu sözleşme görüşmelerinde Demiryol İş Sendikası olarak yasal sürelerin tamamını barışçıl yollardan anlaşmak üzere kullanmış ve tüketmiş bulunmaktayız. En baştan beri tüm iyi niyetimizle sürdürdüğümüz görüşmelerde işverenimiz maalesef çalışanlarını mutlu edecek en azından enflasyondan koruyacak kadar dahi bir ücret zammı teklif etmemiştir. İZBAN işçisi 1 Ocak 2018'den bu yana ücret zammı almadı. Son bir yıllık enflasyon yüzde 21,62, ocak ayından bugüne kadar geçen 11 aylık dönemin enflasyonu ise yüzde 20,80 olmuştur. İşverenimizin teklif ettiği kümülatif zam önerisi yaklaşık yüzde 21 ve 2018 aralık sonuna kadar geçerli olacak yani 20,80 enflasyonun üzerine daha 7 aylık enflasyon gelecek. Teklif edilen zammın ücretlerimizi sadece enflasyona karşı koruması için bugünden sonraki 7 aylık enflasyonun binde 2 olması gerekiyor. Demiryol İş Sendikası olarak aranızda 7 aylık enflasyonun binde 2 olacağına inanacak herhangi birinin olduğunu düşünmüyoruz. Bunun dışında hepinizin bildiği gibi şu an ülkemizde asgari ücret zammının en az enflasyon oranında olması konuşuluyor" açıklamasını yaptı."3 kez grev yapmak zorunda kaldık"Ervüz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizin önde gelen ekonomi uzmanlarının enflasyon beklentilerinin yüzde 30ları aştığı, kredi faizlerinin yüzde 35'lere dayandığı ortamda üyelerimizin karınlarını doyurmaya dahi yetmeyecek 1850 TL-2500 TL aralığındaki ücretlerle çalışmalarına rıza göstermeyeceğimizi tüm kamuoyunca bilinmesini isteriz. Bizim bu teklifi kabul etmemiz mümkün değildir. Sendikamız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da temsil ettiği üyelerinin haklarını korumak ve geliştirmek için gereken ne varsa yapmaktan kaçınmayacaktır. Geçinebilecek bir ücret almak için yasal hakkımız olan grev süresince arkadaşlarımızın ücret alamayacaklarının, grevin bir anlamda işsizlik olduğunu ve hiç istemediğimiz halde açlık sınırının altında ücret teklif eden işverenimiz tarafından grev yapmaya zorlandığımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Biz Demiryol İş Sendikası olarak grev seven bir sendika değiliz. 70 yıla yakın geçmişimizde yaşadığımız onca zorluğa ve krizlere rağmen 3 kez grev yapmak zorunda kaldık. İZBAN çalışanları karınlarını doyuracak ücret almak için grev yapıyorlar. Hiç kimse işsizliği, ücret almadan yaşamayı başka türlü göze almaz. Biz yaratılmasında en büyük paydaya sahip olduğumuz zenginlikten hal ettiğimiz payı istiyoruz. Bu bağlamda, Demiryol İş Sendikası olarak yasal ve sosyal sorumluluklarımız gereğince almış olduğumuz grev kararını bugünden itibaren uygulamaya başlamış bulunuyoruz. Emek, ekmek ve hak mücadelemizin herkes için hayırlı olmasını dileriz.""Yapamazlar"Ervüz, İZBAN tarafından 24 dakikalık aralıklarla belli saatlerde seferler düzenlenmesine ilişkin şunları söyledi: "Bizim yaptığımız 269 sefere karşılık şu an 4 set ile 24 sefer düzenlemesi planlanmış. Ancak bu seferlerin yapılabilme şansı uzun vadeli değil. Yapamazlar. Bakım isteyecek, yolcu yoğunluğu olacak. Şu an makinist arkadaş Şirinyer istasyonunda kapıları kapatamıyor, kola güç gelmeyince hareket edemiyor. Bunun fazla yürüme şansı yok ama işveren her zaman olduğu gibi işverenliğini yapacak. Bizlere el uzatmak yerine taşeronun eliyle grev kırıcılığı yapmak istiyorlar. Bunu başarma şansları yok. İZBAN işçi kararlı dirençli. İZBAN işçisi bu işi sonuna kadar götürecek. Kazanan İZBAN işçisi olsun.""Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın"Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım ise şunları söyledi: "Gazamız mübarek olsun. Bizi bu hale düşürenlere de lanet olsun. Biz emek düşmanı değiliz, biz sermaye düşmanı değiliz. Biz emekten yanayız. Biz hukuktan ve adaletten yanayız. Biz birlik ve beraberlikten yanayız. Öyle oldu, böyle oldu, yağmur yağdı, çamura battı. Biz rüşvet istemiyoruz. Biz bu şirketin cirosuna da talip değiliz. Biz, bize ait olanları alma uğruna yola çıktık. Bizler namuslu, şerefli, onurlu insanlarız. Asgari ücreti bir tık üstünde çalışıyorsunuz. Yok öyle varmışlar, böyle varmışlar, sendika bunları kabul etmemiş de gelsinler bunu benim külahıma anlatsınlar. Kimse kusura bakmasın. Aziz Kocaoğlu, 'ben geçen dönem bu işe taraf oldum, bu dönem taraf olmayacağım, Devlet Demiryolları baksın.' Yapma ya. Böyle bir şey yok. Bakacaksın. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü de bakacak, İzmir Büyükşehir Belediyesi de bakacak. Burada çalışanlar insanlar taleplerini haykırıyorlar. Biz baştan da grev kararı alabilirdik ama yapmadık, sabırlı davrandık. Biz insanları mağdur etmekten yana olmadığımızı defalarca dile getirdik. Ama gün geldi çattı. - İZMİR