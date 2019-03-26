İzban Treninin Çarptığı Yaya Öldü

İzmir
'in Çiğli
ilçesinde tren hattından yolun karşısına geçmek isteyen kişi, İZBAN'a bağlı banliyö treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Egekent İstasyonu'nda rayların üzerinden karşı tarafa geçmek isteyen kişiye, Aliağa- Torbalı
arasında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan İZBAN'a bağlı tren çarptı.
Trenin altında kalan yaya, yaşamını yitirdi. Polis
ekiplerinin yaptığı incelemede ölen kişinin Ahmet Şenyüz (69) olduğu tespit edildi. Şenyüz'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Çiğli- Menemen
arasındaki tren seferleri, tek hat üzerinden gecikmeli olarak yapıldı.
Seferler, hat üzerindeki çalışmaların ardından normale döndü.
İzmir, Çiğli, Güncel
Kaynak: AA