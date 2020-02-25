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İzciler farkındalık oluşturdu

Samsun'da izciler, "İzci Yararlıdır Haftası"nda farkındalık oluşturacak ziyaretler yaptı.

25.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:12İzciler farkındalık oluşturdu
'da izciler, "İzci Yararlıdır Haftası"nda farkındalık oluşturacak ziyaretler yaptı.

İzci Yararlıdır Haftası nedeniyle Samsun'da izciler hayvan barınağı ve şehitlik ziyareti yaptı. Her yıl farkındalık oluşturmak adına farklı etkinlikler yapılan günü bu yıl izciler hayvanları sevip besleyerek kutladı. 19 Mayıs İzcilik Kulübü, Yavuz Selim Yavrukurt Kümesi ve Zübeyde Hanım Ergin İzci Ocağı izcileri Samsun Büyükşehir Belediyesi Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezine gitti. Orada bulunan hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi. Hayvan mezarlığını ziyaret ettiler. Diğer bir izci grubu da şehitlik ziyareti yaptı. Samsun Asri Mezarlıkta bulunan şehitliğe giden Piri Reis Ergin İzci Ocağı şehit mezarları başında yaptıkları törenle şehitleri andı. Törende öğrenciler şehitlerin isimlerini okuyarak asker selamı verdi. Yapılan ziyaretlerde yaklaşık 60 öğrenci bulundu. - SAMSUN

Samsun, Güncel

Kaynak: İHA

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