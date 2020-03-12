İzciler İdlib şehitleri için fidan dikti
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen izciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik için Hatay'da fidan dikti.
12.03.2020 11:54 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:54
Türkiye 'nin çeşitli illerinden gelen izciler, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Mehmetçik için Hatay 'da fidan dikti.
Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü (TİFAKE) İdlib şehitleri için Hatay'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.
9 ilden gelen izciler, Erzin ilçesinde 340 fidanı toprakla buluşturdu.
TİFAKE Koordinatörü Mehmet Yürekarlı, yaptığı açıklamada, şehitlere duydukları minneti bu şekilde göstermek istediklerini belirterek, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Yürekarlı, şehitler adına yaptıkları fidan dikim etkinliğini her hafta devam ettireceklerini sözlerine ekledi.
Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsü (TİFAKE) İdlib şehitleri için Hatay'da fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.
9 ilden gelen izciler, Erzin ilçesinde 340 fidanı toprakla buluşturdu.
TİFAKE Koordinatörü Mehmet Yürekarlı, yaptığı açıklamada, şehitlere duydukları minneti bu şekilde göstermek istediklerini belirterek, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Yürekarlı, şehitler adına yaptıkları fidan dikim etkinliğini her hafta devam ettireceklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Manşet
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