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İzcilerden özel öğrencilere ziyaret

Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ergin İzci Grubu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beypazarı Eti Soda AŞ ile Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

10.12.2019 21:58 | Son Güncelleme: 10.12.2019 22:01
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ergin İzci Grubu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Beypazarı Eti Soda AŞ ile Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.
Müdür Yardımcısı Engin Turan ve Rehber Öğretmen Özkan Erdoğdu'nun eşlik ettiği izci grubu, Eti Soda AŞ ile Beypazarı Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun özel öğrencileriyle izcilik andını içti, ardından öğrencilere izci elbiseleri giydirilerek, oluşturulan iki grup öğrenci ile birlikte izci çadırı kuruldu.
Çadırlarda barınma ile yaşam koşulları gösterilen, izcide olması gereken araç ve gereçler tanıtılan özel öğrenciler, izci olmanın ve çadırda yaşamanın sevincini yaşadı.
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izci grubu öğrencileri, burada eğitim öğretim gören engelli öğrencilerle birlikte izcilik faaliyetinde bulunduklarını ve hep birlikte olmanın sevincini yaşamak ve onları motive etmek için okula geldiklerini söyledi.
Eti Soda AŞ Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Levent Yüksel, böylesi bir organizasyon için Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ergin Turan ve Rehber Öğretmen Özkan Erdoğdu'ya ve izci grubunu oluşturan öğrencilere teşekkürlerini sundu.
İzcilerden özel öğrencilere ziyaret

Anadolu Lisesi, Beypazarı, Eti Soda, Güncel

Kaynak: AA


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