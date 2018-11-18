İzcilerin Mesafe Tanımayan İnsani Yardım Mesaisi

ERDAL TÜRKOĞLU - Türkiye
'nin farklı illeri ile çeşitli ülkelerden dönem dönem Hatay
'a gelen izciler, Suriye
'ye yardım gönderen kuruluşların faaliyetlerinde gönüllü olarak çalışıyor.
Ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyeliler için yürütülen faaliyetlere destek olan Türkiye İzcilik Federasyonu
(TİF) üyeleri, özellikle çocukların savaş psikolojisini atmaları için çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor.
Çocuklara yönelik faaliyetlerin yanı sıra yardımların organize edilmesine de destek olan izciler, yaklaşık 4 yıldır Hatay'dan Suriye'ye gidecek malzemelerin ayrıştırılması, paketlenmesi ve dağıtımı için de gönüllü çalışıyor.
İzciler, birçok ülke ile Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Hatay'a dönüşümlü olarak gelerek, başta Türk Kızılayı
olmak üzere yardım kuruluşlarının depolarında gönüllü olarak iş gücü katkısı sağlıyor.
"İş yükünü hafifletiyoruz"
TİF Hatay İl Temsilcisi Yılmaz Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyonları bünyesinde kurulan Türkiye İzcilik Federasyonu Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Enstitüsünün (TİFAKE) Suriye iç savaşı sonrası Hatay'da ofis açtığını söyledi.
Doğal afetler için kurulan TİFAKE'nin her ilde faaliyet gösterdiğini aktaran Kalkan, şu bilgileri verdi:
" Reyhanlı
'daki ofisimize her hafta 10-15 kişilik gönüllü izcilerimiz geliyor. Şu ana kadar Türkiye'nin tüm illerinden gönüllüler geldi. Bunun yanında Karadağ
, Makedonya
, Sırbistan
'dan gelen izcilerimiz oldu. Gönüllü olarak faaliyetlere katıldılar. Burada bazen gıda çuvallarını poşetlere ayırıyorlar, bazen kıyafetleri cinsiyete, yaşa göre ayırıp paketliyorlar. Hem malzemelerin daha kolay dağıtılmasına katkı sunmuş oluyoruz, hem de yardım kuruluşlarının üzerindeki iş yükünü hafifletmiş oluyoruz. "
"400'ün üzerinde izci lideri ve izcimiz gönüllü geldi"
TİFAKE Koordinatörü Mehmet Yürekarlı da gönüllülerin öğrencilerin yanı sıra memur, esnaf gibi çeşitli mesleklerden olabildiğini belirtti.
Gelen izciler ve liderlerinin bir hafta süreyle Hatay'da kaldığını aktaran Yürekarlı, "Burada insani yardım kapsamında hem Türk Kızılayı gibi çeşitli kuruluşların yardım çalışmalarına destek oluyoruz hem de Suriyeli çocuk ve gençler için programlar yapıyoruz. Şu ana kadar 400'ün üzerinde izci lideri ve izcimiz gönüllü geldi. İhtiyaç olursa haftalık gelen kişi sayısını arttırabiliyoruz." diye konuştu. Sivas
'tan gelen izci lideri Necmettin Özgün ise 20 yıldır severek izcilik yaptığını anlattı.
Yaklaşık bir haftadır yardım depolarında çalıştıklarını söyleyen Özgün, "Burada Suriyeliler için karışık halde gelen kıyafetler, gıdalar oluyor. Onları istenilen şekilde ayırıyoruz. Paketliyoruz. Sevk edilmeye hazır hale getiriyoruz. Geçen yıl yine gelmiştim. Bu yılda başka arkadaşlarımız gelmek istedi. Hepimiz kamu personeliyiz. Hepimiz gönüllüyüz. Bir şekilde yardımımız olduğunu görünce mutlu oluyoruz." ifadesini kullandı.
Suriye,Türkiye,Hatay
18 Kasım 2018 Pazar 11:27