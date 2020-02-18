Haberler » Spor » İzciliğin ruhu aşılanıyor - Spor

İzciliğin ruhu aşılanıyor

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ücretsiz spor okulları İzcilik branşı ile öğrenciler önemli kazanımlar sağlıyor.

18.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:19İzciliğin ruhu aşılanıyor
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan ücretsiz okulları İzcilik branşı ile öğrenciler önemli kazanımlar sağlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz spor okulları projesi kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine izcilik branşı eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığınca alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen İzcilik kurslarında öğrenciler birçok anlamda gelişim kazanıyor. Özellikle değerleri davranışa ve tutumlarına yansıtmalarında daha etkili oldukları izcilik faaliyetleri ile milli ve manevi değerlerin kazandırılması noktasında gelişim sağlanıyor.

Öte yandan ücretsiz Spor Okullarında İzcilik çalışmalarında daha önceki yıllarda olduğu gibi; ata sporu olarak olan matrak, okçuluk, izci andı ve türesi, ateş eğitimleri, düğüm çalışmaları, kuş yemliği yapımı, çadır kurma gibi etkinlikler sağlandıktan sonra izciliğe adım atmaları sağlanıyor. Farklı gruplar halinde birer saat çalışan minik sporcular, kendileri gibi bütün çocukları spora davet ediyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

14:37  Tufan Kayış kimdir? Milli Boksör Tufan Kayış hayatı ve biyografisi!
10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
18.02.2020 15:14:43