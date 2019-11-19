İZDENİZ'de yolcu taşıma rekoru

Türkiye'nin en genç gemi filosuna sahip İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu taşımacılığında tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştı. Yılın ilk 10 ayında bir önceki yıla göre taşınan yolcu sayısı yüzde 11,6 oranında arttı; ekim ayında ilk kez "ayda 1,5 milyon yolcu barajı" aşıldı.



İzmir Körfezinde yolcu taşıyan İZDENİZ, bu yıl yolcu taşıma rekoru kırdı. 2019 yılının ilk 10 ayında Körfez'de taşınan yolcu sayısı 13 milyon 413 binden yüzde 11,6 oranında artışla bu yıl 14 milyon 971 bine çıktı. Bir ayda taşınan yolcu sayısı işletme tarihinin en yüksek rakamı olarak da kayıtlara geçti. Ayda ortalama 1,5 milyon yolcu taşınan körfez vapurlarında wkim ayında 1 milyon 687 bin 967 yolcu taşındı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise 80 bin yolcu ile bir günde taşınan en fazla yolcu rekoru kırıldı.



2020 yılı için beş gemi kiralanacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZDENİZ, 15 adet katamaran tipi yolcu gemisi ile hizmet veriyor. Günde 426 sefer yapan gemilerin hem ay hem de yıl içinde saat bakımları, 30 ayda bir ise havuz onarımı yapılıyor. Bu nedenle gemilerin tümü aynı anda sefere çıkarılmıyor. Arıza ve yoğunluk durumunda yolcuların mağdur olmaması için bir gemi yedekte bekletiliyor.



İzmirlilere hızlı, konforlu ve güvenilir hizmet sunmak ve mevcut sefer planını yürütmek için 17 gemiye ihtiyaç duyduklarını belirten İZDENİZ Genel Müdürü Utku Arslan, "Havuzlama, saat bakımları ve arızalar nedeniyle gemilerin tümünü aynı anda kullanmak mümkün değil. Bir gemi dört yılda bir yapılan 16000 saat bakımı hariç yılda 22 gün sefere çıkamıyor. 2020 yılı içerisinde 10 gemimiz bir ay süreyle 16 bin saat bakımına, beş gemimiz de 15 gün sürecek havuz onarımına girecek. Konuya hakim olmayan kişiler, bakıma giden gemileri 'kullanılmıyor' diye yansıtarak kamuoyunu yanıltıyor" dedi.



2019 yılında mevcut sefer planını yürütmek için beş gemi kiraladıklarını belirten Arslan, 2020 yılında da beş gemi kiralayacaklarını belirti. İZDENİZ yetkilileri, 2014 yılında kiralanan gemi sayısının 18 olduğunu, 15 yolcu gemisinden oluşan filonun tamamen devreye girmesi ile birlikte bu sayının 2019'da beşe düştüğüne dikkat çekiyor. - İZMİR

Kaynak: İHA