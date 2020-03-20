İZDENİZ, Güzelbahçe bağlantılı seferlere geçici süreyle ara verdi
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'in Güzelbahçe bağlantılı seferlere geçici süreyle ara verdiği bildirildi.
20.03.2020 12:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:48
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'in Güzelbahçe bağlantılı seferlere geçici süreyle ara verdiği bildirildi.
Belediyeden "evde kal" çağrısıyla yapılan duyuruda, Güzelbahçe-Üçkuyular-Göztepe-Konak-Pasaport-Alsancak ve Güzelbahçe-Konak-Karşıyaka hattındaki seferlerin yapılmayacağı kaydedildi.
Güzelbahçe bağlantılı deniz seferlerinde yolcu sayısındaki azalma nedeniyle geçici süreyle değişikliğe gidildiği öğrenildi.
Belediyeden "evde kal" çağrısıyla yapılan duyuruda, Güzelbahçe-Üçkuyular-Göztepe-Konak-Pasaport-Alsancak ve Güzelbahçe-Konak-Karşıyaka hattındaki seferlerin yapılmayacağı kaydedildi.
Güzelbahçe bağlantılı deniz seferlerinde yolcu sayısındaki azalma nedeniyle geçici süreyle değişikliğe gidildiği öğrenildi.
Kaynak: AA
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