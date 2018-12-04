İzdes Heyeti Tunceli'de

04 Aralık 2018 Salı 12:30



04 Aralık 2018 Salı 12:30

İçişleri Bakanlığınca merkez ile taşra teşkilatları arasındaki bağları güçlendirmek ve koordinasyonu arttırmak, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle uygulanan "İzleme Değerlendirme Sistemi" (İZDES) proje bilgilendirme toplantısının Tunceli'de yapıldığı bildirildi.Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Mehmet Ulvi Saran başkanlığındaki İçişleri Bakanlığı heyeti, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'i makamında ziyaret ederek İZDES projesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.Ziyaretin ardından İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarındaki faaliyetleri ile insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı temasının görüşüldüğü toplantı yapıldı.Toplantıda, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarındaki faaliyetlerle koordinasyonun arttırılması, kamu hizmetlerinin modernleştirilmesi, taşra teşkilatlarındaki mevcut kurumsal yapıların gözden geçirilmesi konuları detaylarıyla el alınarak, konu başlıklarına yönelik çalışmalar hakkında bilgi ve fikir alışverişinde bulunuldu.Toplantının ardından, Vali Sonel, Vali Saran ve beraberindekileri Millet Bahçesi, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Mameki Köprüsü Kıyı Düzenleme çalışmalarını gezdirerek, kentte kısa sürede hayata geçirilen projeler hakkında bilgiler verdi.