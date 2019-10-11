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İZDES heyetinden Vali Atik'e ziyaret

İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Siirt'te gelen Vali-Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Taşyapan başkanlığındaki heyet, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

11.10.2019 12:55İZDES heyetinden Vali Atik'e ziyaret
İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Siirt'te gelen Vali-Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Taşyapan başkanlığındaki heyet, Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti.

Vali-Mülkiye Başmüfettişi İbrahim Taşyapan başkanlığındaki İZDES Projesi heyeti, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Taşyapan'ın yanı sıra, İçişleri Bakanlığı Eğitim Şube Müdürü Tamer Karayel, AFAD Basın Müşaviri Ramazan Sevinç, İl AFAD Müdürü Cahit Akkoyun da katıldı.

Ziyarette İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının taşra teşkilatlarındaki faaliyetleri ile insan odaklı ve vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet anlayışı konuları görüşüldü. - SİİRT

İçişleri Bakanlığı, Fuat Atik, Siirt, Güncel

Kaynak: İHA

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