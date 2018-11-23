İzdes Projesi ile Eski Valiler ve Bakanlık Bürokratları Sahaya İniyor

23 Kasım 2018 Cuma 10:44



23 Kasım 2018 Cuma 10:44

İçişleri Bakanlığı, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında önceki dönem valileri ile bakan yardımcıları başkanlığında bakanlık bürokratları sahaya iniyor.İçişleri Bakanlığınca başlatılan İZDES projesi kapsamında önceki dönem valileri ile bakan yardımcıları başkanlığında bakanlık bürokratları sahaya iniyor. Bürokratlar, gruplar halinde 81 ile ziyaret gerçekleştirecek. 40 önceki dönem valisi, İçişleri Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarını ziyaret ederek kamu hizmetlerinin kalitesini, hızını, verimini kontrol edecek. Bakan yardımcıları başkanlığındaki bakanlık bürokratları ise halkın nabzını tutacak. Emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus, göç vb. hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek. Ziyaret sonrası oluşturulan rapor çözüm önerileriyle birlikte merkeze iletilecek.İZDES1 ve İZDES2 şeklinde iki etap halinde yürütülen proje kapsamında Bakanlık; İZDES1 etabı ile illerde İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin hizmet kapasitelerinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi, sahadaki görüş ve önerilerin doğru şekilde merkeze iletilmesini sağlayacak.İZDES2 etabı ise, halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi İçişleri Bakanlığınca yürütülen uygulamalarla ilgili muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle görüş alış verişinde bulunulacak. Ayrıca emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus, göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarla yüz yüze görüşülerek hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyeti ölçülecek.Önceki dönem valileri "taşra" teşkilatının hızını ve verimini kontrol edecekİZDES1 kapsamında 81 ildeki taşra teşkilatlarına ziyaretlerde bulunmaya başlayan Bakanlık personeli, bugüne kadar yaklaşık 4 bin personel ile bir araya geldi. IZDES1 projesinin ikinci etabında ise, bu kez önceki dönem valileri sahaya inecek. Önümüzdeki günlerde valiler gruplar halinde 81 ildeki valilik birimleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik birimi, AFAD İl Müdürlüğü, Göç İl Müdürlüklerindeki personelle tekrar görüşecek. Önceki ziyarette rapor edilen konular tekrar değerlendirilecek ve taşra teşkilatının istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri dinlenecek. Toplantı sonrası oluşturulan raporlar, çözüm önerileri ile birlikte merkeze iletilecek.Bakan yardımcıları ve beraberindeki bürokratlar vatandaş memnuniyetini sorguluyor40 önceki dönem valisi önümüzdeki günlerde Bakanlığa bağlı taşra teşkilatını ziyaret için sahaya inerken, IZDES2 kapsamında İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcıları ve beraberindeki üst düzey bürokratlar illerde vatandaşları dinlemeye uzun süre önce başladı. Bakan yardımcıları başkanlığındaki bürokratlar, şu ana kadar gruplar halinde 25 ilde vatandaşlarla birebir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde vatandaşlara emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil Çağrı, nüfus, göç gibi bakanlık hizmetlerinin kalitesi ve memnuniyetleri soruluyor. Bakan yardımcıları ve beraberindeki bürokratların yıl sonuna kadar 81 ilin tamamına gitmeleri hedefleniyor. - ANKARA