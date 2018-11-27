İzdes'ten Vali Akbıyık'a Ziyaret

İçişleri Bakanlığı
İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında kente gelen heyet, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, heyet başkanı Merkez
Valisi Gökhan Sözer ve üyelerle bir süre sohbet etti.
Merkez Valisi Sözer, Hakkari
'de yaptıkları çalışmalar hakkında Vali İdris Akbıyık ile bilgi paylaşımında bulundu.
Akbıyık, ziyaret anısına Sözer'e plaket takdim ederek yöreye ait el dokuması kilim ve bal hediye etti.
Merkez,İçişleri Bakanlığı