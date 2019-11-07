Haberler » kultur-sanat » İZDOB'dan 10 Kasım konseri

İZDOB'dan 10 Kasım konseri

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla 10 Kasım'da Orhan Öner Özcan'ın "Her 10 Kasım-Atatürk İçin Ağıt" oratoryosunu seslendirecek.

07.11.2019 19:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:22 İZDOB'dan 10 Kasım konseri
İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla 10 Kasım'da Orhan Öner Özcan'ın "Her 10 Kasım-Atatürk İçin Ağıt" oratoryosunu seslendirecek.
Elhamra Sahnesi'nde saat 20.00'de başlayacak konserde, solistler Soprano Birgül Su Ariç, Mezzosoprano Eda Çapanoğlu, Tenor Oğuz Çimen ve Bariton Volkan Şen'e İZDOB Orkestrası ve Korosu eşlik edecek.
Orhan Öner Özcan yönetiminde sunulacak eser, on bir bölümden oluşuyor. Orkestranın çaldığı "Ti" sesi üstüne kısa bir bölümün ardından, "Yetmez mi?", "Ova", "Ben Bir Kadınım", "Bilmek İstersen", "Bilmek İsterdim", "Biliyorsun ya", "Yıldızın adı", "09.05/A", "09.05/B" başlıklarını taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, İzmir, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
19:22   İZDOB'dan 10 Kasım konseri
18:54   Tunceli'de yamaç paraşütü keyfi
18:48   Muğla'da su altında yapılan resimler sergilendi
18:36   Karabük'te "Uluslararası Foto-Film Festivali"ne doğru
18:36   Akçakale'deki askerlere "Efeli" moral ziyareti
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 19:43:37