İZDOB'dan sezon kapanışı

İzmir
Devlet Opera ve Balesi, 2018-19 sezonunu "Operadan Müzikale; Unutulmayan Melodiler" gösterisiyle tamamladı.Kültürpark
Atatürk Açıkhava Tiyatrosu
'nda Şef İbrahim Yazıcı
yönetiminde Haldun Özörten rejisiyle sunulan gösteride, soprano Filiz Güneş
, Evren
Işık, Burcu Sayın, mezzosoprano Ebru Kaptan, tenor Lorenzo Mok Arranz, Oğuz Çimen, Levent Gündüz
ve bariton Tamer Peker'in yanı sıra orkestra, koro ve bale sanatçıları da görev aldı.
İzmirli sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği iki saatlik gösteride, dünyada en çok dinlenen opera ve operetlerden bölümler ile Broadway müzikalleri seslendirildi.
Kaynak: AAMustafa Kemal Atatürk
, Kültürpark
, İzmir
, Kültür Sanat