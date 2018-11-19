19 Kasım 2018 Pazartesi 16:42



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:42

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), geçen yıl prömiyerini gerçekleştirdiği Giuseppe Verdi'nin "La Forza del Destino" (Kaderin Gücü) isimli operasını bu sene ilk olarak 27 Kasım Salı günü sahneleyecek.İZDOB'dan yapılan açıklamada, dünyada ilk kez 10 Kasım 1862'de Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde, Türkiye'de ise 21 Mart 1964'te Ankara'da sahnelenen "La Forza del Destino"nun geçen yılki prömiyerinin ardından bu yıl da İzmir'de sahneleneceği belirtildi.Operanın 27 ve 29 Kasım'ın ardından 22 ve 24 Ocak 2019 ile 25 ve 27 Nisan 2019 tarihlerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacağı aktarıldı.Librettosu Francesco Maria Piave tarafından yazılan Giuseppe Verdi'nin La Forza del Destino adlı operası İzmir'de şef Tulio Gagliardo yönetiminde ve Evin Atik rejisi ile sahneleniyor.Eserin dekorları Çağda Çitkaya, kostümleri Nursun Ünlü tarafından hazırlandı.Koro şefliğini Lorenzo Bizzarri'nin üstlendiği eserin koreografisini Şebnem Şenel, ışık tasarımını Müfit Özbek yaptı. La Forza del Destino'da solo rolleri, Burçin Savigne, Ayşe Tek, Feryal Türkoğlu, Lorenzo Mok Arranz, Oğuz Çimen, Levent Gündüz, Aydın Uştuk, Nejad Beğde, Gökhan Koç, Tamer Peker, Cengiz Sayın, Sabri Çapanoğlu, Doğukan Özkan, Teyfik Rodos, Engin Suna, Murat Duyan, Gökhan Varkan, Ebru Kaptan, Gülfem Kıstır, Ayşe Özkan, Ferda Yetişer, Sabri Çapanoğlu, Tankut Eşber, Kaner Sümer, Başak Karataş, Evrim Keskin Özülgen, Christopher Gagliardo, Soner Yıldırım, Barış Yener paylaşıyor.