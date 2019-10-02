Haberler » kultur-sanat » Haber

İZDSO'dan yeni sezona "merhaba" konseri

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2019-2020 sezonunu Hakan Şensoy şefliğinde ve piyanist Evgeni Bozhanov solistliğindeki konserle açacak.

02.10.2019 11:46İZDSO'dan yeni sezona
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO), 2019-2020 sezonunu Hakan Şensoy şefliğinde ve piyanist Evgeni Bozhanov solistliğindeki konserle açacak.
İZDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilecek açılış konserinde, Felix Mendelssohn'un "Fingal Mağarası", Modest Musorgski'nin "Bir Sergiden Tablolar" ve Frederic Chopin'in " Konçerto No.1" eserleri seslendirilecek.
Konserin şefliğini Hakan Şensoy üstelenirken, piyanoda solist Evgeni Bozhanov olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, yeni sezonda İzmirlileri güzel konserlerin beklediğini kaydederek, "2019-2020 sezonuna iyi hazırlandık. İzmirli sanatseverlere birbirinden değerli sanatçılarla, güzel anlar yaşayacakları konserlere imza atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, Felix Mendelssohn, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
16:04 Tedavisi tamamlanan kızıl şahinler doğaya salındı
16:02 Yönetmen Gürsel Ateş'in acı günü
15:44 Porsuk Çayı'nda gün batımında balık avı keyfi
13:44 Güneydoğu'da kuaförler şiddet ve istismara saç tasarımları ile dikkat çekti
13:36 Türk mitolojisinin canavarları bu sergide
13:14 Kütahyalı ressam Yakupoğlu vefatının üçüncü yılında anılıyor
12:16 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi sezonu ünlü sanatçılarla açacak