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İzel 90'lardan 2020'ye Şarkılarla Mest Etti

İzel, yılbaşı gecesi Ilgaz Dağı Milli Parkı'ında bir otelde sahne performansı sergiledi.

02.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:40 İzel 90'lardan 2020'ye Şarkılarla Mest Etti

2020' nin Sahnedeki İlk Evlililik Teklifi

Sahnede kırmızı ve siyah olmak üzere iki kostüm giyen ' in sahne performansına çok büyük bir ilgi vardı. Hayranlarının mekanı salon kapasitesinin üzerinde hınca hınç doldurması üzerine mekanın masa düzeni ve sahne düzeni değiştirildi. Bu muhteşem konserde sanatçı 90'lı yıllardan günümüze hit şarkılarını seslendirdi.

Bir Hayranı Aşkına Sahnede Evlilik Teklif Etti

İzel konserinde yeni yılın ilk saniyelerin bir hayranı sahneye çıkarak mikrofonu eline aldı ve sevgilisine duygu dolu sözlerle evlilik teklif etti. İzel sahneye çıkardığı çifte "Ne özel bir an. Size bir ömür mutluluklar dilerim."dedi.

Sahnede Kadın Dayanışması

Sahne performansında her şarkısını koro halinde sevenleriyle birlikte seslendiren İzel, kadın dayanışmasına vurgu yapmak için bas gitaristi Miray Gedikli ile show yaptı ve "kadının gücüne" vurgu yaptı. Kadına yönelik şiddetin arttığı bu hassas dönemde tüm insanların bu soruna karşı birlik olması gerektiğini söyleyen İzel,bir mesaj vermek adına bas gitaristi ile muhteşem bir performans ortaya koydu. İzel, "kadınların isteyip de başaramayacağı bir şey yok" şeklinde konuştu.


İzel, Güncel

Kaynak: Bültenler

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