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İZENERJİ'de TİS imzalandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

31.07.2019 14:10 İZENERJİ'de TİS imzalandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZENERJİ ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Büyükşehir'den yapılan açıklamaya göre, İZENERJİ bünyesinde çalışan 5 bin 80 işçiyi kapsayan toplu sözleşme kapsamında işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 40 oranında zam yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşit işe eşit ücret vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Birleşe birleşe sadece biz kazanmayacağız. İzmir kazanacak. Türkiye kazanacak. Sizin yüzünüz gülmüyorsa bizim yüzümüz gülmez. Bundan emin olabilirsiniz." dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da işçilere destek olan Soyer ve belediye yönetimine teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen imza törenine Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan, sendika temsilcileri, belediye bürokratları ve işçiler katıldı.

Güncel

Kaynak: AA

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