Izet Hajrovic'ten Galatasaray ve FIFA Cevabı!

" Galatasaray
'da mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu"
Dinamo Zagreb'in bir dönem Galatasaray'da forma giyen Bosna Hersekli futbolcusu Izet Hajrovic ise Galatasaray ile FIFA'lık olmasına ilişkin gelen bir soruya, "Net olarak buna cevap vermek istemiyorum. Galatasaray'da oynadım ve mutluydum ama bazı sıkıntılar oldu. Konunun detaylarına girmek istemiyorum" yorumunu yaptı.
Yarın Fenerbahçe ile oynayacakları maçı değerlendiren Hajrovic, şu ifadeleri kullandı: "Genel olarak bu şehri çok seviyorum. Bu şehirde bana saygı duyuyorlar. Fenerbahçe'nin Türkiye
'de ligde zor durumda olduğunu biliyoruz. Belli kaliteleri var ve zorlanacağız fakat kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe kendi seyircisi önünde oynayacak. Olumsuz bir durumda olsalar da belli bir kaliteleri var. İyi maç çıkarmaya çalışacaklar ve bizim de tedbirli olmamız gerekiyor. Biz bu grupta gereken başarıya gösterdik ve buna devam edeceğiz."
Öte yandan Hırvatistan ekibi Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenman ile yarınki maçın hazırlıklarını noktaladı.
Dinamo Zagreb,Galatasaray,Fenerbahçe,İzet Hajroviç
29 Kasım 2018 Perşembe 00:32