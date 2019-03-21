İstanbul
Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfınca (İZEV), 21 Mart
Down Sendromlular Günü kapsamında, "İZEV Vakfı Özel Farkındalık Sergisi" açıldı.
Levent'teki bir alışveriş merkezinde, "Sanat ve Biz" ile "Hayvanlar ve Biz" başlığı altında açılan ve pazar akşamına kadar gezilebilecek fotoğraf sergisi, 20 bin kişiye ulaşmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında da sanatseverlerle buluşacak.
"Sanat ve Biz" başlıklı sergi için Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa
, Hollandalı ressam Johannes Vermeer
'in başyapıtlarından İnci Küpeli
Kız gibi ünlü ressamların tablolarına, down sendromlu bireylerin fotoğrafları yerleştirildi. "Hayvanlar ve Biz" başlıklı sergide ise down sendromlu bireylerin hayvanlarla çekildiği fotoğraflar yer aldı.
İZEV Marka Danışmanı Hakan Kural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelli bireylerin hayatın içinde olmalarını sağlamak için pek çok projeye imza attıklarını belirterek, "Sergilerimiz ve The Wall şarkısına çektiğimiz kliple gençlerin öz güvenini tetikleyecek, onları hayatın içine taşıyacak, insanlarla buluşturacak, marka yüzünü oluşturacak bir çalışma yaptık." dedi.
Daha önce yapılan dergi, kermes, konser gibi çalışmalarda yardım destekli projelerin hayata geçirildiğini anlatan Kural, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yardım çalışmalarında para gönderdiğimiz zaman edimimizi yaptığımızı zannederdik. Aslında, 'Onları hayatın içine taşıyacak ve insanların özeneceği bir projeyi hayata geçirmek çok daha önemli' diye düşündüğümüz için farkındalık oluşturan Sanat ve Biz isimli sergimiz sayesinde, kendilerini sanatın içinde hissetmelerini istedik. Hayvanlar ve Biz isimli sergide ise doğadaki en saf duyguları hayvanlar taşıdığı için ve kirlenmemiş duyguları down sendromlu gençlerimiz taşıdığı için her ikisinin fotoğraflarını eşleştirdik. Böylece iki safiyeti buluşturup, insanlara sunmuş olduk ve dört aylık bir sürede 27 sergi gerçekleştirdik."
Kural, insanlardaki "engelli" kavramının yanlış olduğunu ifade ederek, "Gençlerimizin, projelerin marka yüzü olarak, bugün Roger Waters
'ın evinde asılı olan resimleri var. Amacımız, oraya kadar gidebilecek bir fotoğrafta ya da sanat eserinde var olabildiklerini göstermekti. Çocuklarımız çekimlerde adeta bir fotomodel gibi çalıştılar. Çalışmalarımızın üçüncü etabında ise Another Brick'in The Wall şarkısına 1979'dan bu yana ilk kez Türkiye
'deki down sendromlu bireylerimizle klip çektik." bilgisini paylaştı.
"Hedefimiz, Türkiye'den dünyaya sosyal farkındalık markası oluşturmak"
Roger Waters'ın desteğiyle The Wall şarkısına çektikleri klip dahil olmak üzere gerçekleştirilen sergilerin Türkiye'deki amacına ulaştığını işaret eden Kural, "Şimdi asıl hedefimiz, Türkiye'den dünyaya bir sosyal farkındalık markası oluşturmaktır. Çünkü bizim, Türkiye olarak ihtiyacımız olan şey uluslararası platforma sesimizi duyuracağımız değerli marka ve projeler üretmektir. Bu kapsamda projelerimizin, uluslararası platforma sesimizi duyurmaya doğru gittiğini düşünüyorum." dedi.
Kural, ABD
'nin Miami
kentinde açılan sergide, National Geographic fotoğrafçılardan sergideki fotoğraflar nedeniyle defalarca tebrik aldıklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Çalışmalarımızın sosyal farkındalık içermesi, gençlerimizin projelere dahil olması ve böylesine yüksek katma değerli bir prodüksiyonun ortaya çıkması tabii ki çok önemlidir. Dolayısıyla değerli bir çalışma yapmak istediğimiz ve bunu hep yukarı taşımayı hedeflediğimiz için şu anda olabilecek en yüksek yere, seviyeye götürmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken Ankara
'dan da destek alıp, bir Türkiye projesi yani Türkiye'nin sosyal farkındalık projesi olmak istiyoruz. Önümüzdeki beş ay içerisinde de İZEV'in gelişimi nedeniyle Los Angeles
'ta, İZEV şubesini oluşturuyoruz. Şimdi oraya yönelik, dünyada ses çıkaracak yeni içerikler üretiyoruz."
Mayıs ayında çekmeyi planladıkları orta metraj film hakkında da bilgi veren Kural, "Kutsal El Çantaları ismiyle oluşturulan senaryoyu, 12 bin yıl önce insanoğlunun medeniyetinin oluştuğu günden bu güne ulaşan Göbeklitepe
'de çekeceğiz. Film, İstanbul ve Şanlıurfa
ekseninde geçerek, dünya çapında ses getirmek üzere tamamlanacak. Kutsal El Çantaları, sosyal farkındalık alanında zihinsel engelli bireyleri, hiçbir ajitasyon barındırmadan, var oluşlarını ve kendi dünyalarını birebir yansıtarak seyirciye aktaracak." dedi.
Sergiye, Kadıköy Belediyesi
Çocuk Sanat Merkezi Keman Orkestrasından 16 lise ve ortaokul öğrencisi de verdikleri mini konserle destek oldu.
"İZEV Farkındalık Sergisi"ne, filmde rol alacak engelli gençler, film ekibi danışmanları ve çok sayıda sanatsever katıldı.
İstanbul, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA