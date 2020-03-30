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İzin belgeleri bulunmayan otobüsler geri gönderildi

TUZLA TEM Otoyolu'nda güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, gerekli belgeler bulunmayan şehirlerarası otobüslerin giriş ve çıkışlarına izin vermedi.

30.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:15
İzin belgeleri bulunmayan otobüsler geri gönderildi
TUZLA TEM Otoyolu'nda güvenlik noktası oluşturan polis ekipleri, gerekli belgeler bulunmayan şehirlerarası otobüslerin giriş ve çıkışlarına izin vermedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile şehirlerarası otobüs seferlerinin dün saat 17.00 itibarıyla valilik izniyle yapılabileceğinin açıklanmasının ardından İstanbul 'un giriş ve çıkışlarında trafik polislerinin denetimleri devam ediyor. Tuzla TEM Otoyolu Ankara istikameti yönünde kurulan güvenlik noktasında İstanbul'dan Gürcistan'a gitmekte olan şehirlerarası bir otobüs, polis ekipleri tarafından durduruldu. Ardından sağlık ekipleri, otobüsün içine girerek çalışanlar ve yolcuların ateşini ölçtü. Trafik ekipleri ise gerekli izin belgelerinin bulunmadığı ortaya çıkan otobüsün İstanbul'dan çıkışına izin vermedi ve İstanbul'a geri döndürdü.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Tuzla, Güncel

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