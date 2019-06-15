15.06.2019 17:22
Haberler»3. Sayfa » Haber

İzin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

İzin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

Antalya'da izin gününde arkadaşlarıyla kafede otururken bir kadının yardım çığlığını duyan komiser, telefonu alan kapkaç şüphelisini elinden kaçırmadı.

Antalya'da izin gününde arkadaşlarıyla kafede otururken bir kadının yardım çığlığını duyan komiser, telefonu alan kapkaç şüphelisini elinden kaçırmadı. Kovalamaca sırasında düşüp yaralanmasına rağmen kapkaç şüphelisinin peşini bırakmayan komiser, zanlıyı yakalayıp arkadaşlarına teslim etti. Komiser, tedavisi için olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Şenses'e (32) arkasından yaklaşan S.T., kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçmaya başladı. Bu sırada izinli bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli olan ve izin gününde arkadaşlarıyla kafede oturan komiser Bayram Karakış, Şenses'in yardım çığlıklarını duyunca gördüğü şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca esnasında yere düşen, ayağından ve kolundan yaralanan polis memuru Karakış, şüphelinin peşini bırakmadı. Bayram Karakış, yaralı yaralı peşinden koştuğu şüpheliyi bir apartmanın bahçesinde etkisiz hale getirip meslektaşlarına teslim etti. Şüpheli S.T., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Komiser Bayram Karakış ise müdürlerine durumu telefonla anlattıktan sonra, olay yerine çağrılan ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:54 DHA DIŞ - ABD'de otobüs şoförü ile kadın yolcu yumruk yumruğa kavga etti
17:54 Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı (2)
17:54 Kadıköy sahilinde tekne battı
17:53 Batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayınca gölde mahsur kaldılar
17:53 BARTIN Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı
17:53 İSTANBUL- KADIKÖY SAHİLİ'NDE TEKNE BATTI
17:52 Anne, boşandığı eşindeki 2 çocuğunu kaçırdı