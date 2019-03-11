İzinli Kenevir Üretimi Tarla Satışlarını Artırdı

Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, "İzinli kenevir yetiştiriciliğinin tarla satışlarını hareketlendirdiğini gözlemliyoruz. Kenevir üretiminden elde edilen gelirle tarla yatırımının oldukça kısa sürelerde geri alınabildiğini söyleyebiliriz" diyor.

Kurulduğu günden bu yana geliştirmiş olduğu platform ve teknoloji sayesinde kurumsal satıcıların ekspertiz raporlu gayrimenkullerini hızla nakde çevirmesini sağlayan Tapu.com, lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliğinin serbest hale getirilmesinin ardından satılık tarla kategorisinde yaşanan hareketlenmeye dikkat çekiyor.

Kenevir üretimine büyük ilgi

Grand View Research raporuna göre, 36 ülkede üretimi yapılan endüstriyel kenevirin 2017 yılında 4 milyar dolar olan parasal büyüklüğünün 2025 yılında 11 milyar dolara çıkması bekleniyor. Dünyanın en büyük kenevir üreticileri ise ABD, Kanada, Çin, Hindistan, Japonya, Brezilya, Almanya, Fransa ve İngiltere olarak sıralanıyor. Kenevir; otomotiv, kozmetik, enerji, gıda, inşaat ve izolasyon gibi birçok sektörde geniş bir alanda hammadde olarak kullanılabiliyor.

Güncellenen yönetmeliğe göre 19 ilde izin alınması şartıyla kenevir üretimine izin veriliyor. Bu gelişme paralelinde kenevir yetiştiriciliğine izin verilen iller; Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak'ta satılık tarla piyasasındaki hareketlenme dikkat çekiyor. Özellikle son dönemde izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyenler bu illerdeki tarlalara yoğun ilgi gösteriyor.

Kenevir, gelir/ maliyet oranıyla üreticisine kazandırıyor

Kenevir, hem lif hem de tohum üretiminde yetiştiricisine kazandırıyor. Türkiye'de 1 dekardan ortalama 100 kilogram lif elde edilebiliyor. Elde edilen bu lifin kilosu ortalama 15 liradan alıcı bulabiliyor. 1.500 TL gelir edilebilen 1 dekarda yapılan masraf ise ortalama 800-850 lira.

Tohum amaçlı üretilen kenevirde1 dekardan 50-60 kilogram tohum elde etmek mümkün. Elde edilen bu tohumun kilosu 25-30 liraya satılabiliyor. Endüstriyel kenevir yetiştiriciliğinde 1 dekardan ortalama 1.250 TL-1.500 TL gelir elde edilebilir, 1 dekarda yapılan masraf ise ortalama 800-850 lira.

Tarla yatırımının karşılığı 3-4 yılda geri alınabilir

Tapu.com olarak dönüm fiyatları 1.000 TL'den 47.000 TL'ye kadar uzanan geniş bir portföye sahip olduklarını açıklayan Tapu.com kurucu ortağı Emre Erşahin, "Kenevir üretiminin yapıldığı illerde Tapu.com'da satışa sunulan tarlaların ortalama fiyatı 85.000 TL, 19 ilin ortalama dönüm fiyatı ise 8.000 TL. 1 dönümden 130 dönüme kadar alternatif büyüklükteki geniş bir tarla portföyüne sahibiz" diyor.

Bu illerde yer alan tarla satışlarında son dönemde belirgin bir hareketlilik olduğunun altını çizen Emre Erşahin, "Medyada yer alan gelir hesapları bilgisiyle, kenevir yetiştiriciliğine izin verilen illerde yer alan ucuz tarla yatırımlarının amortisman sürelerinin 3 ya da 4 yıla kadar inebildiğini görüyoruz. Yani üretici yılda bir kez hasat alması halinde kenevir üretiminden elde ettiği gelirle tarla yatırımının karşılığını 3-4 yıl gibi kısa sürelerde geri alabiliyor" şeklinde sözlerine devam etti.

Erşahin "Tapu.com olarak, 5.000 TL ve 9.000 TL'den başlayan arsa-tarla açık artırma kampanyalarımız sayesinde ekspertiz değerinin altında tapu fırsatları sunuyoruz, bu kampanyalar sayesinde kullanıcılarımız avantajlı fiyatlarla tarla sahibi olabiliyor ve alırken kazanıyorlar" dedi.

Tapu satışında hız rekoru

Tapu.com'da satılan tapuların ekspertiz raporuna sahip olduğunu ve buna paralel olarak dasatılan her 5 tapudan 1'inin 15 gün içerisinde satışının gerçekleştirildiğini ve 24 saat içinde bile topladığı tekliflerle rekor sayılacak hızlarda tapu devri aşamasına geçebildiklerinin altını çizenErşahin, "Gayrimenkul fiyatının şeffaf ve rekabetçi bir ortamda, alıcıların teklifleriyle belirlenmesini sağlıyoruz, şeffaf bir piyasada bilinçli alıcıların vereceği tekliflerle bir gayrimenkulün piyasa değerini bulabileceği düşüncesi üzerine 3 yıl önce kurduğumuz sistemde her gün işlem yapıyoruz" diyor.

Kaynak: Bültenler