İzinsiz aramaya 75 bin lira ceza

Karara göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şirkete 75 bin TL para cezası uygulanmasına karar verirken, ilgili kişinin verilerini nereden ve nasıl elde ettiğine dair şirketin şikayetçi şahsa açıklama yapmasını istedi. Ayrıca şikayetçiye, kendi kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak başkasına verilmesi, yayılması ve ele geçirilmesi gerekçesiyle Türk Ceza Kanununda yer alan haklarını kullanabileceği hatırlatıldı.

Gelişen teknoloji ve değişen reklam anlayışı zaman zaman vatandaşların anayasal hakkı olan kişisel verilerin korunması hakkının ihlali gibi kişilerin aleyhine oluşacak sonuçlar doğurabiliyor. Bunun son örneklerinden biri de bir vatandaşın Kişisel Verileri Koruma Kurumuna başvurusuyla ortaya çıktı.

"Bir yatırım şirketi tarafından ilgili kişinin cep telefonu numarasının herhangi bir kişisel veri işleme şartına dayanmadan işlenmesi ve reklam amacıyla aranması hakkında Kuruma yaptığı başvuru" ile ilgili 08/07/2019 tarihli ve 2019/204 sayılı Kurul Karar Özeti Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından açıklandı. Buna göre ilgili kişiyi reklam amaçlı izinsiz arayan şirkete 75 bin TL para cezası verildi.