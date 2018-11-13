İzinsiz Define Arayan 11 Kişi Suçüstü Yakalandı

Kırklareli
'nin Vize
ilçesinde izinsiz kazı yapan 11 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Balkaya köyünde Y.K, S.T, T.U, R.K. ve M.K. isimli 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şahısların olayda kullandığı 1 adet jeneratör, 3 adet darbeli matkap ve 5 adet matkap ucuna el konuldu. 5 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aralarında Suriyelilerin olduğu 6 kişi yakalandı
Vize ilçesine bağlı Hamidiye
köyünde ise izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, H.A. ve Suriye uyruklu Y.N, M.H, M.Z. ve H.A. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 2 adet kazma ve 2 adet kürek muhafız altına alındı. Kazı yapan şahısları araçla bölgeye getiren ve daha sonra şahısları almak üzere geri gelen F.K. isimli şahıs ise o esnada yakalandı. Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadesi alınan şahıslar serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Jandarma,Vize,Kırklareli