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İzinsiz dinamit patlatmak isteyen bir kişi tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde tarla açmak amacıyla izinsiz dinamit patlatmak için hazırlık yapan bir kişi çıkartıldığı mahkemece tutulandı.

12.03.2020 13:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 13:55
İzinsiz dinamit patlatmak isteyen bir kişi tutuklandı
Mersin 'in Erdemli ilçesinde tarla açmak amacıyla izinsiz dinamit patlatmak için hazırlık yapan bir kişi çıkartıldığı mahkemece tutulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kumkuyu Mahallesi Bağalanı mevkisinde tarla açmak amacı ile bir kişinin izinsiz dinamit patlatacağı ihbarını alan Erdemli Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde Ü.U. (55) isimli vatandaşın kendi arazisi içerisinde tarla açmak amacı ile dinamitle patlatma yaptırmak üzere 150 adet delik açtırdığı ve dinamit patlatmaya hazır hale getirdiği belirlendi.

Çevrede yapılan detaylı incelemede jandarma motorize asayiş timleri, arazinin iş makinesi ile işlenmiş olduğunu, ayrıca arazi içerisinde patlatmaya hazır hale getirilmiş içerisine anfo (güçlendirici), dinamit ve elektrikli kapsül ile doldurularak kapatılmış 150 adet delik ve kablo parçalarının olduğunu tespit etti.

Ekipler ayrıca arazide patlatmada kullanılmak istenen 25 kilo anfo ile 2 kilo ağırlığında nitro dinamit buldu. Dinamit patlatmasını yapacak olan D.S. (44) isimli şahıs gözaltına alınarak ifadesine başvuruldu. D.S. ifadesinin ardından çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Erdemli, Mersin, 3. Sayfa

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