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İzinsiz dinamit patlatmaya hazırlanırken yakalandılar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Hazine'ye ait arazideki kayalık alanı tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz dinamit patlatmaya hazırlanan 2 kişi, yakalandı.

14.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:26
İzinsiz dinamit patlatmaya hazırlanırken yakalandılar

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, Hazine'ye ait arazideki kayalık alanı tarıma elverişli hale getirmek için izinsiz dinamit patlatmaya hazırlanan 2 kişi, yakalandı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2B statüsündeki Hazine arazisinde bulunan kayalık alanda, tarıma elverişli hale getirmek için dinamit patlatacağı ihbarını aldı. Hemen araştırma başlatan jandarma ekipleri, dinamit taşıdıkları belirlenen 2 şüphelinin bulunduğu kamyoneti durdurdu. Kamyonette 20 kilogram dinamit, 400 kilogram anfo ve bin adet kapsül ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile muhafaza altına alınan patlayıcılar, yediemin olarak patlayıcı madde deposuna teslim edildi.2 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Erdemli, Güncel
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