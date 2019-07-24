Haberler» 3. Sayfa» Haber

İzinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı

Çanakkale'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

24.07.2019 12:00 İzinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
Çanakkale'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 6 kişi gözaltına alındı.

Karamusalar köyünde izinsiz kazı ihbarı alan jandarma ekipleri hareket geçti. Kazı yapılan yere şok baskın yapan jandarma, M.Ö., A.G., H.A., H.K., ve A.A. isimli şahısları izinsiz kazı yapımında kullandıkları 1 adet jenaratör, 1 adet kırıcı, 2 adet kazma, 1 adet 50 metre seyyar kablo, 2 adet altın aramada kullanılan bakır boru, 30m halat 5 adet aydınlatma lambası ve 1 adet kürek ile birlikte suçüstü yakaladı.

Lapseki Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ele geçen malzemelere el konulurken, yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:10   Yüksekten düşen işçi yaralandı
12:00   İzinsiz kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı
11:56   Kaçak Afganlı şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı
11:46   Manisa'da motosiklet sürücüsü forklift demirine takılarak yaralandı
11:45   Fatsa'da kaçak içki üretimine baskın: 2 yabancıya gözaltı
11:45   Evlilik vaadiyle 25 bin TL dolandırıldı
11:44   Hastaneye kontrole giderken kazada ağır yaralandı