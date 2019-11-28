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İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli

ANKARA Adliyesi önünde, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'yi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anmak için basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi.

28.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:02İzinsiz Tahir Elçi anmasına polis engeli

ANKARA Adliyesi önünde, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'yi, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anmak için basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis izin vermedi.

Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖHD), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Toplumsal Hukuk Derneği'ne üye bir grup avukat, Diyarbakır eski Baro Başkanı Tahir Elçi'yi ölümünün 4'üncü yıl dönümünde anmak için, Ankara Adliyesi önünde toplandı. , izin alınmadığı gerekçesiyle, basın açıklamasına izin verilmeyeceğini belirterek, avukatlardan dağılmalarını istedi. Grup ise Tahir Elçi'nin fotoğrafının bulunduğu, 'Seni unutmadık' yazılı pankart açarak, basın açıklamasını yapmak istedi. Bunun üzerine adliye önünde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet polisleri, avukatları kalkanlarla iterek adliye içine soktu. Avukatların direnmesi nedeniyle kısa süre arbede yaşandı. Arbedenin ardından adliye içine giren grup, "Tahir Elçi ölümsüzdür" sloganları atarak dağıldı.



Ankara Adliyesi, Tahir Elçi, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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