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İzinsiz yardım toplanamayacak

Kamu yararına uygun olarak muhtaç kişilere,hayır kurumlarının, dernek, vakıf ve kurumlara yardım toplama esasları yeniden belirlendi.

31.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:31
İzinsiz yardım toplanamayacak
Kamu yararına uygun olarak muhtaç kişilere,hayır kurumlarının, dernek, vakıf ve kurumlara yardım toplama esasları yeniden belirlendi.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, "Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını gerçekleştirmek ya da destek olmak üzere "gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergilerin" yardım toplayabilecekleri 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununda düzenlenmiştir. Anılan Kanun ile gerçek kişiler, kurumlar, dernek ve vakıfların, açtıkları banka hesabı üzerinden kişilerin para yatırması veya bir makbuz karşılığında para toplanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Bu kapsamda Kanunun 6. maddesinde yardım toplayacak gerçek kişiler ve kurumların yetkili makamdan izin alma zorunluluğu düzenlenmiş 7. maddesinde ise yardım toplama faaliyeti bir ilin birden fazla ilçesini kapsıyorsa o ilin valisi, yardım toplama faaliyeti birden fazla ili kapsıyorsa yardım toplama faaliyetine girişecek gerçek veya tüzel kişilerin yerleşim yerinin bulunduğu ilin valisinden izin alınacağı ve izni veren valilik tarafından ilgili valiliklere ve İçişleri Bakanlığına bilgi verileceği hüküm altına alınmıştır. Son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri görülmüştür. Yasalarımızda yerel yönetimlerin Yardım Toplama Kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli banka hesapları ilan ederek vatandaşlardan yardım talep etmek gibi yardım toplama faaliyetlerine ilişkin tüm iş ve işlemleri Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak yapmak zorundadırlar. Bu çerçevede, söz konusu kurum, dernek ve vakıfların faaliyetlerini ve uygulamalarını Yardım Toplama Kanununun hükümlerine uygun yürütmeleri uyarılara rağmen mevzuata uygun faaliyet yürütmeyenler ile ilgili anılan Kanunun 6. maddesinin "İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır" hükmü çerçevesinde gerekli işlemler yapılacaktır. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Banka, Güncel
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