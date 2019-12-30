İZKA 2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları açıklandı

Proje, İZKA'dan 1 Milyon TL hibe almaya hak kazandı. Rektör Prof. Dr. Budak, "Üniversitemiz akademisyenleri öncülüğünde yerel değerleri turizme kazandırmak ve yerel kalkınmaya katkı vermek amacıyla hazırlanan çalışmalardan birisi olan "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" projesi İZKA'nın2019 Yılı Mali Destek Programları içerisinde yer alarak desteklenmeye hak kazandı. Akademisyenlerimizi ve proje ekibini tebrik ediyorum" dedi.

İZKA2019 Yılı Mali Destek Programları Sonuçları açıklandı. İZKA 2019 Yılı "Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı" ve "Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı"nın değerlendirme süreçleri tamamlandı.Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Özkaya öncülüğündeki ekibin yürütücülüğünü yaptığı"Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" projesi İZKA'nın Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni" başarılı projeler listesinde desteklenmeye uygun bulundu.

Ege Üniversitesi bünyesinde oluşturulan Kültür Rotaları Araştırma Grubu(EÜ-KÜRAG) akademisyenlerinin yürüttükleri saha çalışmalarıyla belirlenen "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" projesi; İzmir-Manisa sınırlarındaki Bozdağlar ile İzmir-Aydın sınırlarındaki Aydın Dağları'nda efelerin yaşadığı köy ve yaylaları, saklandıkları efe yatakları, kale ve terk edilmiş eski köyleri birbirine bağlayan 500 kilometrelik bir yürüyüş rotasını kapsıyor.

İzmir Valiliğine sunulan, İzmir Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve Ege Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen fizibilite çalışmalarının ardından yapılması planlanan yatırım sürecinde; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün de paydaşları arasında yer alacağı "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" projesi hayata geçirilecek.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projenin fizibilite çalışmaları kapsamında araştırma grubu ile bölgede incelemelerde bulunduğunu ifade ederek,"Üniversitemiz akademisyenleri öncülüğünde yerel değerleri turizme kazandırmak ve yerel kalkınmaya katkı vermek amacıyla hazırlanan çalışmalardan birisi olan "Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu" projesi İZKA'nın2019 Yılı Mali Destek Programları içerisinde yer aldı. Projenin ülkemizin ve bölgemizin tarihi ve doğal güzelliklerinin, kültürel mirasının kadim değerlerinin tanıtılmasına ve turizme önemli katkı vereceğine inanıyorum. Geleceğimiz için sürdürülebilir turizm projelerinin hayati önem taşıdığına inanıyorum. Ülkemiz zengin doğal ve kültürel varlıklara sahip. Bu projemiz ile İzmir'imize ve Ege Bölgemize özgü ürünler, tarihi ve kültürel miras, antik yerleşim yerleri, dini yapılar, coğrafi güzellikler, biyolojik çeşitlilik, unutulmaya yüz tutan meslekler gün yüzüne çıkarılacak, tanıtılacak, Türk turizmine kazandırılacak. Hepimizin bildiği gibi turizm sektörü yapısal olarak diğer pek çok sektörle yakından etkileşim halinde olan bir sektör. Bu projemizin ülkemiz ve bölgemiz turizmine doğrudan katkılarının yanı sıra dolaylı katkılar ile de ekonomimize can suyu olacağına inanıyorum. Hocalarımızı böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için tekrar tebrik ediyorum. Projenin ülkemize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.