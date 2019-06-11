11.06.2019 23:57
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İzlanda'da 3 puan hasretine yine son veremedik!

İzlanda

EURO 2020 Elemelerinde İzlanda'ya deplasmanda 2-1 mağlup olan Ay-yıldızlılarımız, İzlanda ile deplasmanda karşılaştığı yedinci maçında altıncı yenilgisini aldı.

A Milli Takımımız, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4'üncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-1 mağlup oldu.

İzlanda'nın Reykjavik kentindeki Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan ve Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın yönettiği maçta İzlanda'nın gollerini 21 ve 32. dakikalarda Sigurdsson atarken, Milli Takımımızın golünü 40. dakikada Dorukhan Toköz kaydetti. Dorukhan ayrıca, A Milli Takım formasıyla ilk golünü atmış oldu.

TEK BERABERLİĞİMİZİ 1996'DA ALDIK

Ay-Yıldızlılar, İzlanda'daki galibiyet hasretine bu maçta da son veremedi. Türkiye Milli Takımı, tarihinde İzlanda deplasmanında çıktığı yedinci maçta altıncı yenilgisini aldı. Birinde ise berabere kaldı. Bilindiği üzere Türkiye, İzlanda'ya karşı resmi maçlarda tek puanını 0-0'lık sonuçla 1996 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde aldı.

Spor

YORUMLAR (7)
DRACHEN 1: Tek kelime ile Şenol Hocanın korkaklığı. Abdülkadir ve Yusuf yedek ama Burak ve Ozan takımda, olacağı buydu zaten
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ABRURRAHMAN ÇELEBİ: Türk futbol gerçeği bu. Bir oyun iyi oynarlar, ikincisinde koşamazlar. Yediğiniz içtiğiniz haram olsun dümbükler. Hele şu Ozan nasıl milli oluyor???
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ÖMER: Footboll bu yenmek var yenilmekte daha iyi grup kizisti Ama cok basit goller yedik köse vuruslarindan demekki hafife almis bazi oyuncular
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ALİ: Cok basit goller yedik yoksa Izlanda okadar iyi birtakim degil uzulmeye gerek yok bosuna lideriz hala biz gömeriz onlari evimizde :)
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NEYYY: Tam bir komedi la, sinirden kumandayı parçaladım. .
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