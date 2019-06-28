28.06.2019 12:47
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İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı

Romanya U21-Almanya U21 maçı öncesi muhabirlere röportaj veren Türkiye A Milli Takım eski Teknik Direktörü Lucescu'ya plastik şişe uzatıldı. Bu durum akıllara İzlanda maçı öncesi Emre Belözoğlu'na fırça uzatılma olayını getirdi.

Dün akşam İtalya 'da oynananO anlar akıllara İzlan'da da yaşanan fırça skandalını getirdi.

İtalya'da düzenlenen UEFA 21 yaş altı futbol turnuvasında yarı finalde oynanan Almanya- Romanya maçı öncesi ilginç bir olay yaşandı.

Almanya'nın 4-2 kazandığı mücadeleyi izlemek için Renato Dall'Ara Stadyumu'na giden Türkiye A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu maç öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs mikrofonların arasından Lucescu'ya plastik bir şişe uzattı. Durumu fark eden basın mensupları hemen müdahale ederek şişeyi uzatan kişiyi Lucescu'dan uzaklaştırdı.

EMRE BELÖZOĞLU'NA FIRÇA UZATILMIŞTI

Yaşanan o anlar kameralara saniye saniye yansırken akıllara A Milli Takım'ın İzlanda 'da yaşadığı 'fırça skandalı' geldi. Hatırlanacağı üzere 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri maçı için İzlanda'ya giden Milli Takım'da kaptan Emre Belözoğlu 'na havaalanında uzatılan fırça büyük gündem yaratmıştı.

İzlanda'da yaşanan fırça skandalı sonrası Lucescu'ya şişe uzatıldı

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YORUMLAR(5)
ARITMETIK SAZAN:Terbiyesizlik almis basini gitmis go du mun ülkesinde. Ama bunlar Türkiye´ye de gelecekler. . bol sans o zaman onlara!!
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BİLGE:şişeyi uzatan kişi acaba komik olduğunumu sanızor. zeka seviyesi ortada
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NOKTA:BİLEREK MİLLETLERİ BİRBİRLERİNE KIŞKIRTMAK İÇİN YAPILIYOR ACABA KİMLERİN PARMAĞI VAR BUNLARI MAŞA OLARAK KULLANANLARI BULMAK LAZIM
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KİMİM Kİ BEN:hakettik
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KAMBOÇYALI:adamın yaşına hürmet . . . . . .
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